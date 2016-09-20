المفوض السامي لحقوق الإنسان يتهم بعض الدول بإنتاج التطرف ضد المسلمين

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ القدس العربي ـ من عبد الحميد صيام ـ في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يبج ألا يتم اختزال قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين في خطب ومقابلات وقليل من تهنئة الذات.

وقال إن المتعصبين ضد الأعراق في العديد من البلدان، الساعين للوصول إلى السلطة عن طريق االتعصب والتحامل والخداع على حساب الفئات الأكثر ضعفا، يحاصرون المدافعين عن القيم الأخلاقية. وأشار زيد إلى أن الدعوة إلى هذه القمة جاءت بسبب فشل العالم إلى حد كبير.

“لقد خذلنا الشعب السوري الذي عانى طويلا، بعدم إنهاء الحرب في مهدها. وخذلنا الآخرين فيما أصبح الآن مناطق صراع مزمنة، لنفس السبب. وخذلنا ملايين المهاجرين الذين يستحقون أكثر بكثير من حياة تميزت من المهد إلى اللحد بالإهانة واليأس″.

وتابع قائلا “من المخجل أن تزداد معاناة ضحايا الجرائم النكراء بسبب فشل جهودنا في توفير الحماية لهم. ومن المثير للاستهجان وصف النساء والرجال والأطفال اليائسين بالمجرمين، واحتجازهم لشهور وربما سنوات ليتكبدوا المزيد من الأضرار الصحية والجسدية والعقلية”.

وقال إنه كان بالإمكان تغيير هذا الوضع في مؤتمر القمة من خلال ضمان الاحترام والسلامة والكرامة للجميع. وقال إن وباء فقدان الذاكرة هو في قلب هذا الانهيار الأخلاقي في بعض الأوساط، موضحا “يبدو أن الكثيرين نسوا الحربين العالميتين – ما يمكن أن يحدث عندما يتغذى الخوف والغضب على أنصاف الحقائق والأكاذيب. وتتصاعد الكراهية”.

وأضاف، “قد يكون بعض من المتعصبين والمخادعين، الذين يعترضون على تقاسم المسؤولية بصورة أكبر، ويعززون التمزق، في هذه القاعة هذا الصباح. إذا كنتم هنا، نحن نقول لكم: سوف نستمر في تسميتكم جهرا. قد تغادرون هذه القاعة ـ ليس بسببنا ولكن بسبب حكم “نحن الشعوب أي شعوب العالم كلها”.