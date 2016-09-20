مزاج “بارد” يحكم انتخابات الأردن والمعارضة تتحدث عن “خروقات” ودائرة “الحيتان” الأقل تصويتا وتوتر أمني في مادبا

عمان- القدس العربي- سارت أجواء الانتخابات في الأردن حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وقبل ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع بمزاج بارد نسبيا لجهة نسبة المشاركة وبتوتر أمني مرصود وعلني في محافظة مادبا جنوبي العاصمة عمان في الوقت الذي تم الاعلان فيه عن خروقات وانتهاكات متعددة في غرف الاقتراع.

ويفترض حسب بوصلة المشاركة أن يصل عدد المقترعين مع انتهاء فترة التصويت الرسمية إلى نحو مليون أو يزيد بقليل ناخب الامر الذي يرجح بأن لا تتجاوز نسبة الاقتراع العامة حاجز الـ30% اذا ما لم تتغير المعطيات عند جمهور الاخوان المسلمين حصريا في الساعات الثلاث اللاحقة.

وتحدث بيان لجبهة العمل الاسلامي عن خروقات متعددة رصدت، ساندتها روايات المؤسسات المدنية التي تراقب العملية.

ورصدت التقارير في وقت مبكر مضايقات للصحفيين وتواجد غير مبرر لرجال الأمن في غرف الاقتراع وبعضهم بالزي المدني.

كما تحدثت عن امكانية إزالة الحبر عن اصابع المقترعين خلافا لما اعلنته الهيئة المستقلة وعن صناديق تحمل نفس الارقام شوهدت فارغة كما اشارت لتعطل شبكة الكاميرات العلنية أو عدم تشغيلها في العديد من غرف الاقتراع.

وحشد الاسلاميون بكثافة في الساعات الاخيرة حيث يشاركون ضمن التحالف الوطني للإصلاح بـ24 دائرة انتخابية.

واعلنت هيئة الانتخاب المستقلة بأن نسبة الاقتراع الاعلى شهدتها مناطق البادية الجنوبية فيما كانت النسبة الاخفض في الدائرة الشهيرة الثالثة في عمان العاصمة والتي يطلق عليها الاعلام اسم “دائرة الحيتان”.

وتحدث الأمن العام عن إطلاق رصاص كثيف في محيط مدينة مادبا دون تفاصيل وعلى أساس أن الشرطة تسيطر على الموقف.