الخارجية الامريكية تصنف “جند الاقصى” في سوريا كـ”تنظيم ارهابي عالمي”

لندن ـ القدس العربي ـ اعلنت الخارجية الامريكية في بيان صحافي، وصلت نسخة منه لـ”القدس العربي”، عن تصنيف تنظيم “جند الاقصى” والذي ينشط في شمال سوريا كـ”تنظيم ارهابي عالمي”، يهدد مصالح الوزلايات المتحدة الامريكية.

ةقالت الوزارة في بيانها انه بموجب التصنيف الجديد فانها يتعين فرض عقوبات على الاشخاص والقيادات المنتمية لهذا التنظيم، ومصادرة ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، كما يحظر على المواطنيين الامريكان التعامل مع هذا التنظيم او الانخراط فيه.

و تنشط جماعة “جند الأقصى” في شمال سوريا خاصة في محافظاتي إدلب وحماة، وقد تشكل التنظيم في عام 2012 وبايع تنظيم “القاعدة” وكان حليفا لـ”جبهة النصرة”.