الجيش الإسرائيلي يعلن اسقاط طائرة دون طيار في قطاع غزة

القدس المحتلة- أ ف ب- اسقطت مقاتلة إسرائيلية الثلاثاء طائرة دون طيار اطلقت من قطاع غزة، قبالة سواحل القطاع بحسب ما اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان الثلاثاء “في وقت سابق اليوم، انطلقت طائرة دون طيار تابعة لحماس من قطاع غزة ثم اعترضتها مقاتلة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي قبالة سواحل قطاع غزة”.

وبحسب البيان فان “الطائرة دون طيار كانت تحت مراقبة سلاح الجو من لحظة انطلاقها من قطاع غزة”.

وافاد شهود عيان في المنطقة انهم شاهدوا المقاتلة تقوم باسقاط الطائرة دون طيار.

ولم يصدر أي تعليق فوري من حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وفي حزيران/ يونيو 2015 ، سقطت طائرة دون طيار اطلقت من قطاع غزة في اسرائيل.

وكان الجيش الاسرائيلي اسقط طائرتين دون طيار خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، بينما تبنت حركة حماس اطلاقها.

واكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بيتر ليرنير أن “حماس كانت تطور قدراتها في مجال الطائرات دون طيار خاصة في العامين الاخرين”.

وبحسب ليرنير، فان “احداث اليوم تثبت مرة اخرى أن حماس تواصل الاستثمار في أدوات الارهاب وليس في احتياجات سكان غزة”.