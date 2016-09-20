القبض على ثمانية أشخاص في فرنسا لصلتهم بهجوم نيس

باريس- د ب أ- ألقى الثلاثاء القبض على ثمانية أشخاص لصلتهم بالهجوم الذي وقع في مدينة نيس بجنوب فرنسا، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا في تموز/ يوليو الماضي، وذلك بحسب ما ذكره مصدر مقرب من التحقيقات.

وجرى القبض على الأشخاص، وهم من أصول فرنسية وتونسية، في منطقة الألب-مارتيم حيث تقع نيس. وقد تم اعتقالهم لصلتهم بمحمد لحويج بوهلال الذي دهس بشاحنة يقودها مواطنون كانوا يشاهدون الألعاب النارية احتفالا بعيد الاستقلال في 14 تموز/ يوليو الماضي.

وقال ممثل الادعاء الفرنسي فرانسو مولان إن المهاجم خطط لأعماله مقدما، وكان يبحث عن المواد الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على شبكة الإنترنت، وذلك على الرغم من أن المهاجم (31 عاما) تونسي المولد لم يكن معروفا لدى السلطات الفرنسية بارتكابه أعمال ذات طبيعة إرهابية.

وأضاف مولان أن بوهلال كان له شركاء، وأنه تم توجيه اتهامات بالفعل لستة أخرين لصلتهم بالهجوم.

يذكر أن تنظيم داعش عن مسؤوليته عن الهجوم، على الرغم من أن المحققين مازالوا يحققون حول ما إذا كان هناك صلة بين المهاجم والتنظيم.