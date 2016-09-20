بان كي مون يطالب بـ”وقف القتال” في سوريا ويتهم الحكومة بقتل معظم المدنيين في الحرب

الأمم المتحدة- أ ف ب- طالب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء بـ”وقف القتال” في سوريا وذلك عند افتتاحه اعمال الجمعية العامة السنوية للمنظمة الاممية.

وقال بان “ادعو كل الاطراف التي تتمتع بنفوذ إلى العمل من أجل وقف القتال وبدء المحادثات”، وذلك بعد انهيار هدنة استمرت اسبوعا في البلد الذي يشهد نزاعا داميا.

وندد بان كي مون بالقصف الذي تعرضت له قافلة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في منطقة حلب. ووصف ما حصل بـ”الهجوم المقزز والوحشي والمتعمد على الارجح” ما دفع الامم المتحدة إلى تعليق عملياتها الانسانية في سوريا.

ووصف العاملين في المجال الانساني في سوريا بـ”الابطال” ونعت الذين قصفوهم بـ”الجبناء” الذين يجب ان “يحاسبوا على افعالهم”.

وقال بان كي مون إن النزاع في سوريا هو النزاع “الذي يوقع اكبر عدد من القتلى ويتسبب باكبر قدر من زعزعة الاستقرار” مهاجما بشكل أساسي نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال في هذا الاطار “الكثير من المجموعات قتلت مدنيين ابرياء، ولكن ايا منها لم يقتل بقدر الحكومة السورية التي تواصل استخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق سكنية وتعذيب الاسرى بشكل ممنهج”.

وانتقد جميع الاطراف “التي تغذي آلة الحرب” مشيرا إلى وجود ممثلي حكومات في قاعة الجمعية العامة “سهلوا ومولوا وحتى شاركوا في فظاعات ارتكبت من قبل جميع اطراف النزاع″.

ومن المتوقع أن يهيمن النزاع في سوريا على اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتتراس الولايات المتحدة وروسيا الثلاثاء اجتماعا في نيويورك حول سوريا في محاولة لانقاذ ما تبقى من العملية السياسية.

وتشارك في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا 23 دولة ومنظمة دولية في محاولة لانقاذ الهدنة التي تقررت في التاسع من ايلول/ سبتمبر.