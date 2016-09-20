البرلمان الأوكراني يقرر عدم الاعتراف بنتائج انتخابات “الدوما” الروسية

كييف- الأناضول- قرر البرلمان الأوكراني الثلاثاء، عدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما) التي جرت الأحد الماضي، معتبرةً تلك الانتخابات “غير شرعية”.

وبحسب مراسل الأناضول فإنّ قرار عدم الاعتراف بنتائج انتخابات الدوما، جاء بإجماع النواب الأوكرانيين البالغ عددهم 264 نائباً، حيث أوضحوا أنّ سبب الرفض يعود لإجراء هذه الانتخابات في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول اللتان تقعان داخل حدود أوكرانيا والمحتلتين من قِبل روسيا.

وجاء في نص قرار البرلمان الأوكراني: “انتخابات الدوما التي جرت الأحد الفائت تعتبر انتهاكا للدساتير الأوكرانية ولوحدة أراضيها، وإخلالاً بقواعد ومبادئ القوانين الدولية، وتهميشاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة بين البلدين”.

جدير بالذكر أنّ حزب “روسيا الموحدة” بزعامة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما) التي جرت الأحد الماضي، بحصوله على 54.28 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا لنتائج غير نهائية أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية.

ووفقا للنتائج، جاء في المركز الثاني بعد الحزب الحاكم، حزب روسيا العادلة بنسة 16.7 بالمئة من الأصوات، تلاه الحزب الشيوعي الذي حصل على 13.45 بالمئة، وفي المركز الرابع جاء الحزب الليبرالي الديمقراطي بنسبة 13.24 بالمئة من الأصوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات، لم تتمكن من تجاوز عتبة الـ 5 بالمئة، اللازمة لدخول مجلس الدوما.