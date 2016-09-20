أنجلينا جولي تطلب فسخ زواجها من براد بيت
Sep 20, 2016
لوس انجليس – قال المحامي الخاص بالممثلة أنجلينا جولي في بيان الثلاثاء إن موكلته تقدمت بطلب لفسخ زواجها من براد بيت.
وقال المحامي روبرت أوفر في البيان “لقد اتخذ هذا القرار من أجل مصلحة الأسرة. هي لن تعلق عليه.. وتطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت.”
ومن شأن الإجراءات القانونية هذه أن تنهى واحدة من زيجات المشاهير الأكثر متابعة في العالم،
سؤال من وجهة نظر علمية بحتة .. أي جمال في كشف هذا الجزء من جسم المرأة ؟
خاصة لو كانت نحيفة جدا … هل اختلت معايير الجمال في زماننا هذا ؟