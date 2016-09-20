أنجلينا جولي تطلب فسخ زواجها من براد بيت

لوس انجليس – قال المحامي الخاص بالممثلة أنجلينا جولي في بيان الثلاثاء إن موكلته تقدمت بطلب لفسخ زواجها من براد بيت.

وقال المحامي روبرت أوفر في البيان “لقد اتخذ هذا القرار من أجل مصلحة الأسرة. هي لن تعلق عليه.. وتطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت.”

ومن شأن الإجراءات القانونية هذه أن تنهى واحدة من زيجات المشاهير الأكثر متابعة في العالم،