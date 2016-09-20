أوباما يدعو الفلسطينيين لإنهاء التحريض وإسرائيل لوقف الاستيلاء على الأراضي خلال خطابه امام الجمعية العامة

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ القدس العربي ـ من عبد الحميد صيام ـ في خطابه الأخير أمام الجمعية الذي خصصه للحديث عن دور الولايات المتحدة في العالم أشار باقتضاب إلى موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلاً “إن على الفلسطينيين أن ينهوا التحريض ويعترفوا بحق إسرائيل بالوجود وأن على إسرائيل التوقف عن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين” في إشارة غير مباشرة لامتعاض الولايات المتحدة من النشاط الاستيطاني.

ومن الملاحظ أن القضية الفلسطينية في الدورة الـ71 لم تعد تحظى بالاهتمام اللازم من زعماء العالم بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة وثقل حمل اللاجئين من مناطق الحروب المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين 19 أيلول/سبتمبر 2016 على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اللقاء فإن الاجتماع “بحث التحديات الإقليمية واستبدلا الأفكار البناءة للمضي قدما نحو حل الدولتين”.

وأضاف البيان “لقد شدد الوزير كيري على التزام الولايات المتحدة بهذه القضية وعبر عن قلقه إزاء التطورات المقلقة بين الطرفين بما في ذلك ارتفاع حدة العنف في الآونة الأخيرة وقلق الإدارة الأمريكية بشأن النشاط الاستيطاني وضرورة الاستمرار بالعمل مع الشركاء الرئيسيين للدفع قدما نحو السلام ورفض كل ما يعرقل هذه الأهداف”.

كما أكدت الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (للمرة الأخيرة كرئيس) غدا الأربعاء على الأرجح في فندق الرئيس الأمريكي، بما يرجح أن يكون آخر لقاء بينهما على هامش أعمال دورة الجمعية العامة 71. ومن المرجح أن يتطرق اللقاء إلى بحث مواضيع تتضمن الحاجة لحل دولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني “نظرا للاتجاهات المقلقة جدا على الارض”، بحسب قول الناطق باسم البيت الابيض جوش ايرنست.