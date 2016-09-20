شاب يغازل سمية الخشاب: إنتي مزة

القاهرة ـ نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، باستخدام خاصية البث المباشر أدارت خلاله حوارًا مع معجبيها على الصفحة.

واستقبلت الخشاب عددا من الأسئلة والتعليقات كان أطرفها مغازلة من شاب وداعبها قائلًا لها: “إنتي مزة” فاستقبلتها بالضحك قائلة: “مش عارفة مين اخترع الكلمة دي.. بس هي لذيذة”.

وردت الفنانة على سؤال آخر يتعلق بابتعادها عن التمثيل، حيث نفت ذلك وصرحت بأنها تستعد لعمل قوي خلال عام 2017، وبالنسبة للسينما قالت إنها تبحث عن عمل جيد تعود به.