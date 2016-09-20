“راب” مصري يرد على وعود السيسي للشباب ـ فيديو

القاهرة ـ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع فيديو لأغنية “راب”، أطلقها شاب مصري يدعى محمود، حققت قرابة نصف مليون مشاهدة خلال أقل من يوم.

وبحسب الأغنية التي جاءت بعنوان: “رسالة لأم الدنيا” فإنها تصف باختصار حال الشباب المصري منذ تخرجه من مراحل التعليم المختلفة و”الكابوس″ الذي يستيقظ عليه في واقع أكثر مرارة مما كان متوقعا.

وقدم الشاب المصري نفسه من خلال صفحته على “فيسبوك” التي تحظى بمتابعة 30 ألف شخص تقريبا، مؤكدا أنه ليست لديه انتماءات سياسية وأنه مجرد شاب “بيعمل أغاني راب” بحسب تعبيره.