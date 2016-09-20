الرئيس الفرنسي لـ”القدس العربي” : المبادرة الفرنسية لم تتنه ولكنها بدأت في 3 يونيو  

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام: قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول ما إذا كانت “المبادرة الفرنسية” قد إنتهت ووصلت حالة الموت، “إن المبادرة الفرنسية لم تنته ولم تمت ولكنها قد أطلقت حديثا حيث تم إطلاقها في الثالث من حزيران / يونيو الماضي. ولدينا الآن فريق عمل يتابع الخطوات اللاحقة وسيكون هناك مؤتمر في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل يجمع كافة الأطراف المعنية بالحل”.

وحول ما إذا كان هناك تناقض بين المطالبة بمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، قال أولاندأثناء مؤتمره الصحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة انه “ليس هناك تناقض بين هذه المبادرات فقد خرج منذ مؤتمر باريس وحتى الآن العديد من المبادرات: منها مبادرة عربية وأخرى روسية وجهود أمريكية، وأنا أقول إن اللقاءات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد تخدم هذا السياق”.

وأكد أولاند أن “المبادرة الفرنسية” لن تفرض على الأطراف الرؤية التي طرحتها لكنها قابلة للنقاش والتطوير.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،حمّل الرئيس الفرنسي، النظام السوري “مسؤولية فشل” وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال أولاند “ليس لدي سوى كلمة واحدة: هذا يكفي” في إشارة إلى ضرورة وقف القتال في سوريا، قبل أن يعلن أن النظام السوري “مسؤول عن فشل” وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا قبل نحو اسبوع.