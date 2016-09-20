طالبة إسبانية مسلمة تكسب معركتها مع معهد منعها من الدراسة بسبب الحجاب





مدريد- أ ف ب- قالت طالبة إسبانية مسلمة، تسبّب منعها من الدراسة في معهد تدريب لارتدائها الحجاب في إثارة الجدل، الثلاثاء إنه تم السماح لها أخيراً بالدراسة مرتدية حجابها بعد تدخل السلطات المحلية.

ورغم أن القضية محل نقاش في إسبانيا، إلا أنه لا يوجد قانون يحظر ارتداء أي نوع من غطاء الراس أو حتى النقاب في الاماكن العامة، خلافاً لما هو الحال في فرنسا المجاورة.

وتسبب منع تقوى رجب من الدراسة في شعور بعدم الارتياح، في بلد يشكل المسلمون فيه نحو 4% من عدد سكان البلاد البالغ 46,5 مليون نسمة.

وقالت تقوى، المولودة في مدينة فالينسيا لابوين تونسيين، “أنا أكثر من سعيدة لأن كل ما أردته هو ممارسة حقي في الدراسة”.

وأضافت لـ “وكالة فرانس برس″ “أنا لست كائناً غريباً، بل مثل أي إنسان آخر، أنا طالبة”.

وسلطت جمعية “اس او اس راسيسم” المناهضة للعنصرية الضوء على قضية تقوى رجب بعد رفض السماح لها بمتابعة دروسها في معهد “بينليور” التدريبي المتخصص في فالينسيا في الثامن من ايلول/سبتمبر.

وطبقاً للمحامي فرانسيسكو سولانز، الرئيس الاقليمي للجمعية، فقد طلب منها الالتزام بالنظام الداخلي للمعهد الذي يحظر على أي طالب دخول المعهد “ورأسه مغطى” سواء بقبعة أو بحجاب.

ورفضت إدارة المعهد التعليق الثلاثاء.

وبسبب الجدل الذي اثارته قضية الطالبة، اجبرت حكومة فالينسيا المحلية المعهد بالسماح لتقوى بمتابعة دروسها.

وفي بيان قالت الحكومة المحلية إن هيئة التعليم “ضمنت حق التعليم للطلاب، وستتمكن (تقوى) من متابعة جميع الدروس مرتدية الحجاب”.

وصرح سولانز لـ “وكالة فرانس برس″ أن ذلك “نصر للاعتراف بالحريات والحقوق الدستورية وهي حرية التعبير وحرية الديانة في إطار احترام النظام العام، وكذلك الحق في التعليم والمساواة”.

وقال إن قضايا أخرى مشابهة ظهرت في مناطق أخرى “وتم حلها من خلال الوساطة”.