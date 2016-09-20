الحكم على لبناني بالسجن عشر سنوات في إيران

واشنطن/دبي- رويترز- قال محام إن محكمة إيرانية قضت على نزار زكا، وهو لبناني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 4.2 مليون دولار، بعد إدانته بالتعاون ضد الدولة.

كانت مسؤولة حكومية وجّهت الدعوة لزكا- وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات- لزيارة إيران قبل نحو عام، لكنه اختفى منذ ذلك الحين بعد حضور مؤتمر في طهران.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية في نوفمبر تشرين الثاني أنه معتقل لدى “الحرس الثوري” الإيراني، وذكرت أن له علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات الأمريكيين.

ويقول أنصار زكا ومحاميه الأمريكي جيسون بوبليت إنه بريء ولم يرتكب أي مخالفات.

وقال بوبليت عبر الهاتف إن الاتهام وجّه لزكا بموجب المادة رقم 508 من قانون العقوبات الإيراني. وتنص المادة على السجن لما يصل إلى عشر سنوات لأي شخص يتعاون مع دولة أجنبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا في بيان المسؤولين الأمريكيين إلى استغلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن زكا.