أوباما: الوضع في سوريا “غير مقبول” وينبغي للعالم أن يتوحد





نيويورك- رويترز- قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء إن الوضع في سوريا غير مقبول، وإن العالم ليس موحداً كما ينبغي لمحاولة وقف الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وانهار على ما يبدو وقف لإطلاق النار في سوريا توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا.

وقال أوباما أمام قمة بشأن اللاجئين على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة “نعرف جميعاً أن ما يحدث في سوريا… غير مقبول. لسنا موحدين كما ينبغي لنا أن نكون في الضغط من أجل وقف هذا”.