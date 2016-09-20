إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بعد بثّ حوار قديم للسيسي





القاهرة- الأناضول- أذاع التلفزيون المصري الرسمي مساء الثلاثاء حواراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجراه العام الماضي، خلال مشاركته في الجمعية العامة الـ 70 للأمم المتحدة، على قناة “PBS” الأمريكية مع الإعلامية مارجريت وارنر، بالخطأ على أنه الحوار الذي أجراه أمس مع القناة نفسها.

وقوبل خطأ التلفزيون المصري باستياء شديد على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما قررت صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة.

وقال شحاتة في تصريحات صحفية، “الحوار بُث بخطأ غير مقصود، بسبب تغيّر الشيفتات (مواعيد العمل)”، محملاً مسؤولية الخطأ لنهال عارف مسؤولة التنسيق الفضائي”.

وأضاف شحاتة: “التلفزيون المصري ليس مشتركاً في بث كلمة السيسي بالأمم المتحدة، وينقلها فقط عبر مواقع الفضائيات التي تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم بث الحوار بشكل خطأ أثناء الدخول على موقع فضائية (بي. بي. إس)”.

وأجرى السيسي أمس حواراً مع قناة شبكة “بي.بي.إس″ الأمريكية.

ووصل السيسي إلى نيويورك الأحد الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة الـ71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد تحت عنوان: “قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين”.