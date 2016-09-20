﻿أمير قطر يحمل مجلس الأمن مسؤولية وقف نزيف دماء السوريين وحماية المدنيين ويدعو إلى إحلال السلام لحل مشاكل المنطقة

الدوحة ـ «القدس العربي»: حمل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس الأمن الدولي مسؤولية إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه الشعب السوري، ودعا إلى ضرورة التزام سياسة أخلاقية لوقف نزيف دماء السوريين وإعادة المهجرين واتخاذ الإجراءات لاستئناف العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2254) وعلى أساس مقررات جنيف (1).

وقال الشيخ تميم في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه لابد من تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها، على أساس الحقوق المتساوية للمواطنين جميعا دون تمييز على أساس الدين والمذهب والقومية والجنس.

وشدد على أنه سبق أن حذر من على هذا المنبر (في إشارة إلى خطابه في الدورة السبعين للجمعية العامة) من أن التراخي في معالجة الأزمات يزيد من حدتها وتعقيدها ما يشكل في النهاية خطرا على الأمن الدولي. وأكد أن المسؤولون الدوليون يلتقون في نيويورك بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة السورية، وبعد أن «دمر النظام غالبية المدن السورية، وقد تضاعفت أعداد اللاجئين، وغدا اللجوء عابرا للقارات، وأصبحت سوريا تستورد المنظمات والمليشيات الطائفية الإرهابية التي تعود بدورها لتشكل خطرا إقليميا ودوليا». وانتقد أمير قطر موقف دول العالم التي تركت في رأيه الشعب السوري، وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين في ظل وجود خطوط حمر للنظام، قام بخرقها دون حساب.

واعتبر أن دخول القوى المتطرفة العنيفة التي لا علاقة لها بأهداف الثورة السورية المعترك كرد فعل «لسياسة القمع الهمجي التي اتبعها النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية والقصف بالبراميل المتفجرة وسياسة التعذيب».

كما قال في خطابه الذي حضره عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة « لا أن يخدع العالم نفسه وتشل إرادة المجتمع الدولي أمام مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وليس صحيحا أن حماية الشعب السوري لم تكن ممكنة». وأضاف أن «المجتمع الدولي سمح بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في المنطقة .. وكثيرون منا يشتركون في تحمل المسؤولية عن ذلك للأسف ولكن المجتمع الدولي نفسه امتنع عن حماية شعب أعزل، مع أن هذا الشعب أثبت أنه قادر أن يغير نظام الـحكم بنفسه لو تمت حمايته من القصف».

واستهل أمير قطر خطابه بالتأكيد على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وخصص حيزا معتبرا لإبراز عدالة هذا الشعب الذي لم يتم حتى الآن حمايته من هذه الأعمال.

وقال أنه «بعد مرور أكثر من سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل، ولا تكتفي حكومة إسرائيل برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس، وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري، إذ تنشئ نظامين حقوقيين في ظل سيادتها».

كما انتقد أمير قطر «صمت العالم وانشغال الدول العربية بقضاياها الراهنة» مؤكدا على رفض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية». وتطرق إلى أزمة ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم ويصبحون أكثر عددا وأكثر وعيا في الوقت ذاته مع تضييق خيارات حل الدولتين.

وشدد على أن «مجلس الأمن يتحمل أيضا مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين بشأن التفاوض على قاعدة حل الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.

كما عرج أمير قطر على الأوضاع في منطقة الخليج وشدد على «ضرورة تمتع المنطقة بأهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي». وأكد على ضرورة «اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لها، للوصول إلى النتائج المنشودة» في إشارة إلى إيران التي دعاها من دون تسميتها إلى «الحوار على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير».