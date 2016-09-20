﻿ظاهرة «البلاغلات الكاذبة» تقض مضجع السلطات الفرنسية

باريس ـ «القدس العربي»: أعلنت السلطات الفرنسية أمس اعتقال مراهق يبلغ من العمر ستة عشر عاما لكونه أحد الضالعين في عملية الإنذار الكاذبة قبل يومين، والتي خلقت أجواء رعب بين ساكني باريس. وكان البلاغ أفاد بوجود عملية احتجاز رهائن في كنيسة على يد مسلحين. وفور تلقي قوات الأمن الخبر سارعت ومن دون التحقق من صحته إلى إرسال رسائل نصية للمواطنين تحذرهم من الاقتراب من منطقة شاتليه، كما أرسلت حشودا من قوات النخبة والجيش وقامت بتطويق المكان وقطعت حركة المرور والطرقات. كما هرعت وسائل الإعلام إلى عين المكان لتغطية الحدث. لكن ما إن تبين أن البلاغ كان كاذبا حتى تنفس المواطنون الصعداء وفي نفس الوقت خلق استياء وغضبا واسعين في أوساط الباريسيين واستنكارا من طرف الحكومة.

وعبرت وزارة الداخلية عن استهجانها «للتصرف المشين والمعيب في وقت تعيش فيه بلادنا تحديات أمنية كبيرة»، وأصدرت بيانا شديد اللهجة تتوعد فيه الذين قاموا بهذا الفعل بالمتابعة القضائية و «تعويض الدولة عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها» كما تعهد رئيس الحكومة مانويل فالس بإنزال «أشد العقوبات على منفذي البلاغات الكاذبة لأن فيها استهتارا بأمن الوطن والمواطنين».

الغرض من البلاغات الكاذبة …التسلية

وكانت وسائل إعلام فرنسية نجحت في التواصل مع أحد الشابين الضالعين في البلاغ الكاذب أو الصواتيغ ويدعى تايلر. وأجرت جريدة لوموند حوارا معه قبيل ساعات من اعتقاله واعترف بأن الهدف من فعلته كان «من أجل التسلية فقط» كما عبر عن ندمه عما أقدم عليه مؤكدا أنه «لم أكن أعرف أن عملي سيكون له كل هذه التداعيات الخطيرة وهذا الاستنكار الشعبي والحكومي».

ويعد البلاغ الكاذب «الصواتيغ» ظاهرة غريبة وجديدة عن المجتمع الفرنسي لأنها ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية وتتمثل في الاتصال عبر رقم مجهول بقوات الأمن وإخبارها كذبا بوجود خطر داهم لكي تتدخل على وجه السرعة مثل وجود عملية إرهابية أو قنبلة أو وقوع عملية قتل داخل منزل ما.

وخشية الملاحقة القضائية فإن الشباب الذين يمارسون البلاغات الكاذبة يتمتع أغلبهم بقدرات ومهارات كبيرة في مجال المعلوماتية والقرصنة. ويقوم ممارسو البلاغات الكاذبة بقرصنة الشبكات السلكية واللاسلكية باستعمال برامج مشفرة ومعقدة وذلك بشكل فردي أو جماعي من أجل البقاء خارج أجهزة الرادارات الأمنية وبالتالي تجنب المتابعة القضائية.

مقترفو البلاغات الكاذبة… مراهقون وكبار أيضا

أما في فرنسا فانتشرت البلاغات الكاذبة بشكل كبير في صفوف المراهقين خصوصا بعد الهجمات الإرهابية المتتالية التي ضربت فرنسا، والتي خلفت أجواء رعب وذعر كبيرين في أوساط المواطنين. وهذا الفزع أثار شهية القاصرين، وولد لديهم الرغبة في المزايدة والمنافسة في ما بينهم.

وعرفت فرنسا في الآونة الأخيرة تفشي ظاهرة البلاغات الكاذبة والتي تستهدف في أغلب الأحيان الأماكن العامة المكتظة، كالفنادق والمستشفيات والمسارح والمساجد والكنائس إضافة إلى المؤسسات التعليمية، والهدف من الخطوة كان في كثير من الأحيان قيام هؤلاء الشبان بتصوير عملية إخلاء هذه الأماكن، وكذلك تصوير عملية تدخل قوات الأمن ونشرها على المواقع الاجتماعية. وحسب السلطات الفرنسية فإن أغلب هذه الانذارات الكاذبة كانت على يد شباب ومراهقين.

غير أن البلاغات الكاذبة لا تقتصرعلى القاصرين فقط، فقد حكم القضاء على سيدة فرنسية بتغريمها نحو 92 ألف يورو، بعد اتصالها بمطار جنيف في سويسرا وإبلاغ أجهزة الأمن بوجود قنبلة داخل حقيبة زوجها. وكان هدف السيدة من البلاغ الكاذب منع زوجها من السفر مع خليلته. وهو ما تسبب في حالة ذعر كبيرة وتم إلغاء كل الرحلات الجوية وإخلاء المطار من المسافرين. وبررت السلطات الأمنية هذه الفاتورة المرتفعة بقولها أن المبلغ هو كلفة التدخل الأمني لنحو 145 شرطيا و800 ساعة عمل متواصلة.

وفي حالات أخرى كانت نتيجة البلاغات الكاذبة وخيمة وتراجيدية، بحيث أقدم أحد القراصنة الفرنسيين ويعيش في إسرائيل ويدعى غريغوري شيلي بالاتصال بوالد أحد الصحافيين الفرنسيين ليخبره بأن ابنه قد وافته المنية ولدى سماعه الخبر، تعرض الأب لأزمة قلبية حادة توفي بعدها بأيام فقط. ويزعم شيلي أنه لم يكن ينوي التسبب في وفاة والد الصحافي بونوا لوكور بل كان الهدف ابتزاز عائلته لإرغامه على وقف انتقاد إسرائيل وكفه عن مناصرة القضية الفلسطينية. ولا يزال غريغوري شيلي حرا طليقا ولم تتم محاكمته لحد الساعة بعدما رفضت السلطات الاسرائيلية تسليمه للقضاء الفرنسي.

عقوبات زجرية رادعة

وأصدر القضاء الفرنسي أحكاما قاسية على عدة أشخاص بتهمة الترويج لأخبار كاذبة بينهم شاب في شهر تموز/ يوليو الماضي حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن ستة أشهر بعدما أبلغ الشرطة بوجود قنبلة في مستشفى في مدينة لوبوج شمال فرنسا. وفي شهر آذار/ مارس الماضي حكم القضاء بالسجن أربعة أشهر على شاب أبلغ قوات الأمن بوجود قنبلة في مسجد ليون الكبير.

ظاهرة البلاغات الكاذبة باتت تؤرق السلطات الفرنسية ودفعتها إلى تأسيس موقع على شبكة الأنترنت للتحسيس بالأضرار الجسيمة التي قد تنتج عنها وكذلك التذكير بالعقوبات الجزائية لمقترفي هذه المخالفة.

ويعاقب القانوني الجنائي الفرنسي كل من ثبت ضلوعه في «وشاية كاذبة أو جريمة وهمية» بالسجن عامين وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف يورو.