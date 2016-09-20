﻿ابن ترامب يقارن اللاجئين السوريين بحلوى مميتة

واشنطن ـ «القدس العربي»: إذا كان لديك وعاء من قطع حلوى الشوكلاتة المعروفة « سكيتليز « وقلنا لك ان هناك 3 قطع منها مميته، هل ستأكلها؟ هذه هي مشكلة الولايات المتحدة مع اللاجئين السوريين على حد تعبير ترامب جونيور ابن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الذى قال، ايضا، على صفحته الخاصة في «تويتر» هذا المثال يصور لنا كل شيء، لنتوقف عن استخدام جدول « الصواب السياسي الصحيح».

الاعتراض الاول على هذا التشبيه الغريب جاء على الفور من شركة «ريغلي» المصنعة لحبات « سكيتليز «المعروفة حيث قال دينيس يونغ، المتحدث باسم الشركة ان شركته لا تشعر بأن هذا التشبيه ملائم قائلا بأن «سكيتيلز» مجرد حلوى في حين ان اللاجئين هم اشخاص وناس، وليس هناك تشبيه مناسب ولكننا سنمتنع عن التعليق ثانية على ذلك خشية ان يساء التفسير على أنهاء عملية تسويق. وعلى النقيض من هذا الموقف العنصري المألوف من عائلة ترامب، قال السناتور انجوس كنغ ممثل ولاية مين ان اقتراحات ترامب المتكررة حول وقف استقبال المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة سيكون ضربة قاسية للبلاد.

وقال «اذا انتظرنا للتاكد من ان «النظام» وصل إلى حالة من الكمال المطلق فإن هذا يعنى اننا سننتظر للأبد، واضاف: «ترامب يردد ان هذا الامر طبيعى للغاية ولكن منع استقبال المهاجرين سيكون خسارة فادحة للولايات المتحدة». واوضح كنغ ان المهاجرين ساهموا في نجاح أمريكا وازدهارها، وقال ان الولايات المتحدة ستحصل على الآلاف من الناس الطيبين وليس الإرهابيين إذا استقبلت المزيد من اللاجئين السوريين، وعلى حد تعبيره فإن ترامب وغيره جاءوا من مهاجرين لهذه البلاد من خلال نظام الهجرة.