﻿«حي الطفايلة» و«مخيم الحسين» في عمق الالتهاب الانتخابي لعمان العاصمة و«القدس العربي» تقرأ فرص أهم المرشحين في الأردن

عمان ـ «القدس العربي»: حسابات النتائج لانتخابات الأردن قد تكون مغرقة في التعقيد ليس فقط لأنها خارج التوقع واحتمالات القراءة المعمقة.

ولكن أيضا لأن نظام «الحشوات» في القوائم الانتخابية انقلب على نفسه وبرزت خيانات مبكرة حيث اتجه كل عضو فاعل في قائمة نحو تحشيد الأصوات فرديا صبيحة يوم الإقتراع على أبواب القاعات وهو ما حذر منه مبكرا العديد من السياسيين والمراقبين.

في الحسابات والموازين العميقة ترتبك وتتشكل نتائج، بالتالي سيطاح بأسماء وتستقر أخرى وتبرز بعض الوجوه الجديدة.

بعيدا عن كل الاعتبارات ثمة مرشحون حجزوا مبكرا مقاعدهم بسبب «عدم وجود منافس حقيقي لهم»، وهنا تقرأ القدس العربي واستنادا إلى معطيات الميدان بأن المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي في طريقه للعودة ممثلا للمفرق شمالي البلاد.

كذلك الخبير التشريعي العتيق سعد هايل السرور، ووزير الداخلية الأسبق في البادية الشمالية الجنرال مازن القاضي في البادية الشمالية.

بين الكبار العائدين دوما للإدارة البرلمانية لاعب بحجم خليل عطية في الدائرة الانتخابية الأولى للعاصمة، لكن معركة شقيقه في ثالثة العاصمة خميس عطية تبدو أكثر تعقيدا وصعوبة، وإن كان من أسماء الفرصة الكبرى حتى ظهر الثلاثاء.

بين المتوقع عودتهم ممثلا عن الكرك رئيس المجلس السابق المهندس عاطف طراونة، وهو ملياردير يغادر لقب «مليونير».. حملة الطراونة في الكرك مثيرة جدا للجدل والمتابعات تقول بأن حملته معقدة فعلا رغم الاستعراضات الشعبية التي تحمله على الأكتاف حيث يوجد في قائمته مرشح قد يتفوق عليه من عائلة البستنجي التي تمثل أبرز مكون فلسطيني في المدينة الجنوبية.

فرصة طراونة في العودة مرتبطة عمليا بإمكانية ان تنجح قائمته بمقعدين من أصل ثمانية.. دون ذلك يبقى الرجل في دائرة الحساسية والخطر مع أن لاعبين انضما حسب استطلاعات «القدس العربي» للمقدمة مبكرا هما الاستاذ الجامعي الشهير مصلح الطراونة، والجنرال السابق مرتضى المجالي، الأمر الذي يبقي صراع الزعامة في هذه المدينة بين أعرق عائلتين.

تعقيد الدائرة الثالثة الموصوفة دوما بأنها دائرة الحيتان في عمان يتشكل في حجم تنافس كبير عليها والعقدة الأبرز، كما فهمت «القدس العربي»، تجلس في الإجابة على السؤال التالي: هل يتمكن مخيم الحسين الشهير للاجئين الفلسطينيين من حسم النتائج لصالح مرشحين بارزين في هذه الدائرة ؟

في المخيم نحو 22000 صوت جزء منها للإسلاميين وجزء «للبيع» والمال السياسي، والتنافس كبير بين مرشحيْن هما المليونير أمجد مسلماني وخميس عطية. وكل التقارير حتى داخل الغرفة العميقة تتوقع أن يحظى المسلماني بمقعد في اسوأ الأحوال.

في الدائرة نفسها يبدو المرشح الأبرز في قائمة «معا» التي أثارت ضجة الدولة المدنية وهو النقابي والسياسي النشيط خالد رمضان بحاجة لضمان أن لا يقفز عنه شريكه الدكتور والمليونير أيضا خالد البستنجي، أحد المنافسين بقوة على مقعد في ثالثة عمان مع أحمد الصفدي النائب السابق، والوجه الجديد صاحب شعار «نشمي وابن قضية» عبد الناصر خصاونة.

المرشحة المدعومة بقوة وابنة رئيس الوزراء الأسبق ريما بدران قد تخرج من السباق بسبب عقدة الرجل الثاني في قائمتها حيث المليونير أيضا ورجل الأعمال نائل مراد يحقق تقدما عليها ما لم يحصل تدخل لصالحها.

وحملة «أخطر مرشحي الثالثة»، وهو نقيب المحامين مرات عدة، صالح العرموطي تبدو «مترنحة» قليلا، وقد تنتهي بمفاجأة أيضا قوامها العقدة نفسها حيث قد ينجح أحد شركائه على حسابه. والمرشح الأوفر حظا هو زياد خليفة، نجل مؤسس الإخوان المسلمين في الأردن، وإن كانت «ضربة خاصة» قد توجه للعرموطي وخليفة معا في اللحظة الأخيرة وتقفز بالدكتورة ديما طهبوب للمقعد ممثلة لقوائم الإسلاميين والمرأة وأهالي الخليل بالدرجة نفسها.

عقدة «مخيم الحسين» في الثالثة تماثل عقدة أخرى تثير صراعا محموما في الدائرة الأولى للعاصمة حيث «حي الطفايلة» بؤرة الحراك والاعتراض، وأحد أكثر الأحياء الملتهبة في عمان وصراع على خمسة آلاف صوت تقريبا من أبناء مدينة الطفيلة القاطنين في العاصمة يتنافس عليها المحنك الإسلامي الدكتور عبدالله العكايلة والبرلماني المثير للجدل يحيى السعود.

أحدهما فقط يستطيع التسرب للمقعد، العكايلة أو السعود فالدائرة لا تتسع لكليهما. الأول قال لـ «القدس العربي» مباشرة بأن قراءته الميدانية تشير لنجاحه المؤكد بسبب عدم الاعتماد على الصوت الطفيلي فقط، محذرا مع أنصاره من التلاعب. أما الثاني فأعلن مبكرا «الانتخابات ستكون مزورة إذا لم أنجح».

مقعدان على الأقل في الدائرة الثانية من أربعة سيحسمهما الإخوان المسلمين لأنها من معاقلهم الجغرافية في العاصمة، فيما سيتمكن على الأرجح موسى أبو هنطش خبير المياه الإخواني من الحصول على مقعد في أولى عمان، برفقة المليونير إندريه عزوني مع تنافس قوي جدا بين محمد برايسه وأحمد الجالودي ومحمد الزبون.

في رابعة العاصمة الموقف معقد شعبيا فالإسلامي عدنان حسونة مرشح بفرصة كبيرة كذلك الإعلامي عساف الشوبكي والمهندس خير أبو صعليك. وفي الخامسة المرشح الأهم للإسلاميين هو القيادي مراد عضايلة مع فرصة كبيرة جدا للنائب السابق عدنان السواعير والمليونير نصار القيسي والمسيس الدكتور محمد أبو هديب.

في البلقاء الزعامة البرلمانية حسمت مبكرا لتحالف قائمة مثيرة جدا يتشارك فيها قطبان هما المحامي مبارك أبو يامين والزعيم المسيحي في إطار السلط الدكتور فوزي طعيمه مع مقعد مرجح للإخوان المسلمين ومقعد للمرأة قد توقع عليه هدى أبو رمان.

إسلاميتان تتنافسان بقوة مع الدكتورة رولا الحروب على مقعد المرأة في العاصمة عمان وهما، إضافة لطهبوب، الدكتورة سناء أبو فارس التي يرتبط اسمها في خامسة عمان باسم أخطر مشرع عرفه التمثيل الأخواني وهو متزعم تيار الصقور الراحل الشيخ محمد أبو فارس.

بين النساء المرشحات بقوة أيضا عن الزرقاء الدكتورة حياة المسيمي.

في الزرقاء لا يمكن التشكيك في تفوق وعودة النائب المسيس وابن الشارع محمد حجوج، وكذلك عودة الثنائي محمد ظهراوي وميرزا بولاد عن المقعد الشيشاني. ويبدو أن الوزير السابق محمد نوح القضاة قد يخطف أحد مقاعد دائرته الاثنين في الزرقاء مع بقاء الفرصة وازنة جدا لصالح مرشح التحالف ونقيب المهندسين الأسبق عبدالله عبيدات ما لم تحصل مفاجآت.

في لواء بني عبيد في الشمال قد ينجح تحالف أقامه المسيس جميل النمري في الحصول على المقعد المسيحي في أسوأ الاحتمالات، لكن عودة مصطفى العماوي «شبه مضمونة» مع أن منافسا جديدا من مخيم إربد قريب من السلطات في وسط مدينة إربد يهدد فرصة النائب السابق سمير عويس.

وفي جرش لا مجال عندما يتعلق الأمر بالتسييس الانتخابي إلا توقع عودة الشيخ سليمان السعد مع فرصة كبيرة لفوز مربية مشهود لها هي هدى العتوم.

وفي الأغوار تحول شادي العدوان لقوة مركزية لا تقهر فيما يتقدم بقوة مجحم الصقور برفقة خالد البكار وثلاثتهم أعضاء في البرلمان سابقا. وفي الرمثا لا أحد يفكر بمنافسة فواز الزعبي.

بين المسيحيين الفرص كبيرة لغازي مشربش وفوزي الطعيمة الداوود ونبيل غيشان أو مصطفى حمارنة وميشال حجازين، مع مقعد محتمل لعشيرة الزريقات المسيحية في الكرك. وفي مقاعد كوتا الشركس والشيشان يتصدر سعيد شقم وثامر بينو وميرزا بولاد، وفي بدو الوسط الصراع شرس جدا مع أو ضد هند الفايز.

هذه القراءة التحليلية تابعت بعض البؤر الملتهبة والساخنة انتخابيا فقط وعدد النواب الذين سيعلن فوزهم سيكون 130 نائبا.