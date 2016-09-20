﻿الملياردير جورج سوروس يستثمر 500 مليون دولار لمصلحة المهاجرين

باريس -أ ف ب: اعلن الملياردير الأمريكي جورج سوروس في صحيفة (وول ستريت جورنال) أمس الثلاثاء عن توظيف استثمار بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة المهاجرين واللاجئين، على أمل ان يقوم مستثمرون آخرون بخطوة مماثلة.

وكتب رجل المال في الصحيفة الاقتصادية الأمريكية «قررت تخصيص 500 مليون دولار من الاستثمارات للاحتياجات المحددة للمهاجرين واللاجئين والجهات التي تستضيفهم».

وأضاف «ساستثمر في شركات ناشئة وشركات قائمة ومبادرات اجتماعية ونشاطات يؤسسها المهاجرون واللاجئون انفسهم».

واكد سوروس انه يبحث عن «افكار استثمارية جيدة» في «عدد من القطاعات المتنوعة بينها التكنولوجيات الناشئة».

وتابع رجل الأعمال الثمانيني ان «التقدم في هذا القطاع يمكن ان يساعد الناس على الوصول بشكل اكثر فاعلية إلى خدمات الحكومة القانونية والمالية وفي مجال الصحة»، معبرا عن امله في ان يشكل وعده هذا «مصدر وحي لمستثمرين آخرين».

واعلنت الأمم المتحدة أمس ان اكثر من 300 الف مهاجر عبروا المتوسط إلى أوروبا في 2016. وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في تصريح صحافي في جنيف ان «عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا السواحل الأوروبية تجاوز عتبة الـ300 الف شخص اليوم».