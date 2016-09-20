﻿إرتفاع بورصة الدوحة بعد إدراج أسهم قطرية على مؤشر «إف.تي.إس.إي» وتراجع السعودية

دبي – رويترز: قفز مؤشر البورصة القطرية أمس الثلاثاء مع تدفق أموال الصناديق الخاملة على الأسهم التي جرى إدراجها على مؤشر «إف.تي.إس.إي» للأسواق الناشئة الثانوية، بينما سجلت أسواق خليجية أخرى أداء ضعيفا.

وصعد مؤشر بورصة الدوحة واحدا في المئة ليعوض بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة. وصعد سهم مصرف الريان الإسلامي 1.9 في المئة بعد هبوطه 5.1 في المئة أمس الأول، في حين زاد سهم «أريدُ» للاتصالات 0.4 في المئة، بعد نزوله 5.1 في المئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 0.2 في المئة إلى 5952 نقطة، لكنه أغلق مرتفعا 56 نقطة فوق أدنى مستوى له في الجلسة. ويظل المؤشر قريبا من مستوى دعم فني عند أدنى مستوياته في أغسطس/آب البالغ 5911 نقطة.

وكانت أسهم البنوك هي الأكثر تضررا في السوق السعودية، حيث هبط سهم مجموعة «سامبا» المالية 2.8 في المئة. وسجلت بعض أسهم البتروكيميائيات أداء ضعيفا مع نزول خام القياس العالمي مزيج برنت عن 46 دولارا للبرميل. وانخفض سهم «كيان» السعودية للبتروكيميائيات 1.6 في المئة.

لكن سهم «الاتصالات السعودية» ارتفع 1.8 في المئة إلى 56 ريالا (14.93 دولار)، بعدما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأول ان الشركة تدرس خيارات بخصوص حصتها غير المباشرة، البالغة قيمتها 1.8 مليار دولار، في «ماكسيس»، ثاني أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية في ماليزيا.

وذكرت الوكالة أن صندوقا ماليزيا لمعاشات التقاعد أو عددا من كبار المستثمرين من بين المشترين المحتملين.

وارتفع سهم «المراعي» 1.8 في المئة، بعدما قالت أكبر شركة منتجة للألبان في الخليج انها بدأت التشغيل التجاري الجزئي لمصنع المخبوزات الجديد في مدينة حائل في شمال المملكة. ولدى المصنع أربعة خطوط إنتاج بإجمالي استثمارات 856 مليون ريال.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة، متأثرا بعمليات جني للأرباح في ظل ضعف الأسواق العالمية. وخسرت أسهم «جي.إف.إتش» المالية إثنين في المئة، و»دبي للاستثمار» 1.4 في المئة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر العام للسوق 0.4 في المئة إلى أدنى مستوى إغلاق له في 11 أسبوعا، مع هبوط نحو نصف الأسهم المتداولة عليه.

ونزل سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 3.9 في المئة، في حين انخفض سهم «الدار» العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة، بنسبة 1.5 في المئة.

وتحسنت معنويات المستثمرين قليلا تجاه الأسهم المصرية وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.9 في المئة.

وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة أمس الأول ان بلاده ستبدأ محادثات مع الصين الأسبوع المقبل بخصوص قرض تبلغ قيمته ملياري دولار، كما تخطط مصر لإصدار سندات دولية في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار، لكنها يجب أن تدبر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وقال مسؤول بصندوق النقد الأسبوع الماضي ان الصندوق أجرى محادثات «مثمرة جدا» مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في ذلك التمويل الثنائي.

وسجلت بعض الأسهم التي تفضلها الصناديق الأجنبية أداء فائقا، حيث صعد سهم «غلوبال تليكوم» 2.4 في المئة، والبنك التجاري الدولي 1.2 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 5925 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 3455 نقطة. وانخفض أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4 في المئة إلى 4464 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 1.0 في المئة إلى 10257 نقطة.

ونزل المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1132 نقطة. كما نزل المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 5752 نقطة.وفي مصر ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8049 نقطة.