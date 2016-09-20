﻿شركة إماراتية لم تدفع منذ شهور أجورا لمئات من عمالها الأجانب في قطر

الدوحة – أ ف ب: لم يتقاض مئات العمال الأجانب في قطر، الذين يعملون لصالح شركة اشغال كهربائية إماراتية، رواتبهم منذ زهاء أربعة أشهر، حسب ما افاد مسؤول في جمعية خيرية هندية أمس الثلاثاء.

وقال أرفين باتيل، المسؤول في الجمعية «زهاء 300 إلى 400 شخص لم يتقاضوا رواتبهم»، ومن المقرر ان يلتقوا السفير الهندي في الدوحة لطرح هذه القضية.

وأكد ان الجمعية، التي تعنى بالتواصل بين السفارة والجالية الهندية، «كان في امكانها تقديم المال لو كان المتضررون شخصا أو اثنين، لكن العدد على الأقل 300، وهذا ما يجعل الأمر صعبا».

اضاف «نحن نرغب في مساعدة هؤلاء» الذين يعملون لصالح شركة مقرها ابوظبي، مؤكدا ان المشكلة تطال كذلك عمالا من جنسيات أخرى.

ويشكل الهنود الجزء الاكبر من العمالة الأجنبية في قطر، ويناهز عددهم 545 الف شخص، يشكلون نحو 20 في المئة من مجموع السكان.

ويأتي تأخر الرواتب على رغم البدء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتطبيق نظام حماية للأجور من خلال سدادها بشكل إلكتروني. وبموجب النظام الجديد، يواجه مديرو الشركات التي لا تلتزم بسداد الرواتب في موعدها، غرامات وحتى عقوبات بالسجن.

وكان هذا النظام من الإصلاحات الأساسية التي بدأت قطر بتطبيقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في اعقاب انتقادات حادة وجهت إليها على خلفية ظروف العمالة الأجنبية.

وبقي العمال في قطر في منأى إلى حد كبير عن مشكلات الرواتب التي يواجهها منذ اشهر عشرات الآلاف من العاملين في السعودية. وتقول مصادر ان العثرات المالية للشركات في السعودية تعود إلى تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها لهذه الشركات، نظرا إلى تراجع الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الحكومي.

وتعمل قطر على تقليص الإنفاق في ظل توقع تسجيل عجز بزهاء 12 مليار دولار في موازنة 2016، للمرة الأولى خلال 15 عاما. وحذر مسؤولون حكوميون من تسجيل عجز إضافي في 2017 و2018.