﻿صندوق النقد الدولي يتوقع المزيد من التراجع في دعم المانحين لفلسطين

القدس – الأناضول: أبدى صندوق النقد الدولي تشاؤمه حيال مستقبل المساعدات المالية القادمة للخزينة الفلسطينية، متوقعاً مزيداً من التراجع في حجمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت كارين أونغلي، رئيسة بعثة الصندوق للأراضي الفلسطينية، ان أبرز المخاطر الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني التراجع الحاد في المنح المالية الخارجية للموازنة العامة.

وأضافت «من المحتمل أن نرى مزيدا من الانخفاض الحاد في مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية، خاصة مع المطالب المتنافسة لمساعدة اللاجئين، وأجزاء من المنطقة المتضررة بفعل الصراعات، وانخفاض أسعار النفط التي تقيد ميزانيات الجهات المانحة».

ووفق تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الشهر الماضي ، فقد تراجع الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية من متوسط 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى قرابة 450 مليون دولار متوقعة حتى نهاية العام الجاري.ووفق أرقام الميزانية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، فقد وصل إلى الخزينة الفلسطينية نحو 400 مليون دولار أمريكي مساعدات خارجية، منها نحو 150 مليون دولار من دولتين عربيتين هما السعودية والجزائر.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن تراجع أموال المانحين للسلطة الفلسطينية قد يدفع الأخيرة إلى خفض الموازنة العامة المقبلة، «وهذا من شأنه أن يضر بنسب النمو».

وأضافت «كما ان الوضع السياسي الراهن يشكل قيداً خطيراً على زيادة النمو، ويقوض توقعاتنا بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني.. لكن هناك بعض النقاط المضيئة، أهمها تحسن التعاون الاقتصادي بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية».

وعقد ممثلون من السلطة الفلسطينيون ومسؤولون إسرائيليون، في العامين الماضي والجاري، لقاءات تهدف إلى تحسين إسرائيل جباية الضرائب والرسوم على الواردات الفلسطينية الآتية عبر موانئها ومطاراتها. وحصيلة هذه الجباية تعود إلى السلطة الفلسطينية وتحول بشكل شهري إلى خزينتها.

وترى أونغلي أن أحد التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية هو «أن النمو الاقتصادي الفلسطيني غير قادر على توليد فرص عمل، أو رفع متوسط دخل المواطن الفلسطيني لتحسين حياته».

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني نمواً نسبته 3.3 في المئة للعام الجاري. وقالت أونغلي «قد تبدو هذه النسبة جيدة لدول العالم الأخرى، لكن في الحالة الفلسطينية لا، لأن نسبة البطالة هناك تقترب من 30 في المئة وثلثا الشباب ليس لديهم عمل».