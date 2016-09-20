﻿ارتفاع صادرات نفط السعودية رغم استمرار تخمة المعروض

أبوظبي – رويترز: تصاعدت صادرات النفط السعودية في يوليو/تموز الماضي مع ضخ المملكة مستويات قياسية مرتفعة من الخام لتتلقى السوق العالمية إمدادات كبيرة.

ويُبقي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مستويات الإنتاج مرتفعة منذ منتصف 2014، رغم تخمة المعروض العالمي، وذلك وفقا لاستراتيجية للدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين. وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأول ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في يوليو إلى 7.622 مليون برميل يوميا من 7.456 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.

وبلغ إنتاج المملكة مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.673 مليون برميل يوميا في يوليو، صعودا من 10.550 مليون برميل يوميا في يونيو. وترجع الزيادة إلى الطلب الصيفي وطلبات المشترين. لكن الإنتاج تراجع في أغسطس/آب إلى 10.63 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر بالقطاع. ولم تصدر بيانات صادرات أغسطس بعد.

ودعا عدة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة لنفط «أوبك» إلى تثبيت الإنتاج، لاحتواء تخمة المعروض النفطي، التي أوقدت شرارة انهيار السعر في العامين الأخيرين ونالت من إيرادات كبار المنتجين.

ودأب المحللون في السابق على استبعاد أن يتفق أعضاء «أوبك»، مثل السعودية وإيران ونيجيريا وليبيا، على كبح الإنتاج نظرا لسعيهم إلى حماية الحصة السوقية، لكن بعض المحللين أصبح يحدوهم الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد قال الأحد الماضي ان «أوبك» وكبار المنتجين الآخرين يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار السعر، وهو ما قد يعلن عنه في وقت لاحق هذا الشهر.

وأظهرت الأرقام المقدمة من مبادرة البيانات المشتركة (جوري) تراجع مخزونات الخام السعودية إلى 281.463 مليون برميل في يوليو، من 289.445 مليون في يونيو.

تصدر الأرقام عن مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها في موقعها على الإنترنت، مستقاة من منتجي النفط الأعضاء في منظمات عالمية مثل وكالة الطاقة الدولية و»أوبك».

وكانت مخزونات النفط السعودية بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما سجلت مستوى قياسيا عند 329.430 مليون برميل، لكنها تراجعت منذ بدأت المملكة السحب من مخزوناتها لتلبية الطلب المحلي دون المساس بالصادرات.

ومع توسعها في صادرات المنتجات النفطية تغذي المملكة مصافي التكرير المحلية بمزيد من الخام.

وعالجت المصافي المحلية 2.611 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا من 2.381 مليون في يونيو. وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة في يوليو 1.367 مليون برميل يوميا، مقابل 1.371 مليون في يونيو.

يذكر ان لشركة النفط الوطنية «أرامكو السعودية» حصص في مصافي تكرير تتجاوز طاقتها خمسة ملايين برميل يوميا في المملكة والخارج، مما يجعلها من كبار مصنعي المنتجات النفطية.

وفي يوليو تراجع استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء إلى 697 ألف برميل يوميا، من 704 آلاف برميل يوميا في يونيو، حسبما أظهرت البيانات.