﻿أكبر اتحاد عمالي تونسي يدعو موظفي «بتروفاك» للخدمات النفطية إلى العودة لعملهم

صفاقس – الأناضول: وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) نداءً إلى عمال شركة «بتروفاك» النفطية البريطانية ومقرها جزيرة قرقنة (شرق)، للعودة إلى عملهم بدءاً من أمس الثلاثاء، بعد توقفهم عن العمل منذ يناير/كانون ثاني الماضي.

وأصدر اتحاد الشغل في جزيرة قرقنة والنقابة الأساسية لشركة «بتروفاك» بياناً مشتركاً إلى عمال الشركة لحثهم على الالتحاق بمقر عملهم للحفاظ على ديمومة المؤسسة.

ونفذ عدد من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل اعتصاماً العام الماضي أمام مقر «بتروفاك» نتج عنه إبرام اتفاق بين «اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل» والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة، وممثلين عن وزارة الطاقة وشركة «بتروفاك» ووزير الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى، يقضي بإنشاء شركة بيئية تستوعب العاطلين.

إلا أن الطرف الحكومي «لم يلتزم بتعهداته في تنفيذ الاتفاق وتمكين العاطلين عن العمل من التغطية الاجتماعية»، حسب تأكيد القائمين على اتحاد أصحاب الشهادات، وهو ما أجبرهم على التحرك والاعتصام من جديد مطلع العام الجاري، ومنع العاملين في «بتروفاك» من الدخول للمنشأة.

وقال محمد علي عروس، الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل في جزيرة قرقنة، ان «المفاوضات ما زالت جارية لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف في جزيرة قرقنة وتعيد النشاط لشركة «بتروفاك «».

وأضاف «لا وجود لأية تهديدات ولا ضغوطات من أية جهة، نحن نبحث فقط على التوازن لإعادة أكثر من 400 عامل لنشاطهم».

وقرر مجلس إدارة شركة «بتروفاك» في اجتماع له مؤخراً مغادرة جزيرة قرقنة بصفة نهائية وإنهاء نشاط الشركة في تونس بداية من أمس الثلاثاء، إذا لم يتم فض الاعتصام، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول في الشركة لإحدى الإذاعات الخاصة بمحافظة صفاقس.

في سياق متصل، قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقة البديلة، هالة شيخ روحو، في لقاء مع إذاعة خاصة أمس إن «كل يوم توقف عن العمل في شركة بتروفاك يكلفنا خسارة 200 ألف دولار يومياً». وكشفت شيخ روحو أن اتفاقاً عقد أمس الأول بين وزارتها والاتحاد العام التونسي للشغل وشركة «بتروفاك»، يقضي بإدماج المطالبين بالشغل، وعددهم 266، في وظائف عبر المجلس الجهوي لمحافظة صفاقس على مراحل. ووافق على الاتفاق 95 في المئة من المحتجين.

وتؤمِّن شركة «بتروفاك» نحو 12.5 في المئة من احتياجات تونس من الغاز، وتمتلك 45 في المئة من مشروع استغلال الغاز في جزيرة قرقنة، فيما تمتلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 55 في المئة منه.