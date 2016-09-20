﻿لامبارد لاعب نيويورك سيتي يغيب شهرا للإصابة

نيويورك – رويترز: قال نادي نيويورك سيتي الأمريكي إن لاعب وسطه فرانك لامبارد قد يغيب شهرا بسبب اصابة في ربلة الساق. وكان لامبارد نجم منتخب انكلترا السابق أصيب أيضا في ربلة الساق في بداية الموسم وتعرض لأحدث اصابة خلال الشوط الأول من مباراة السبت أمام دالاس. وسجل لامبارد (38 عاما) – الذي خاض أول مباراة له مع نيويورك سيتي في اغسطس/ آب 2015، 12 هدفا في 15 مباراة لعبها أساسيا مع فريقه هذا الموسم. ويحتل نيويورك المركز الثالث بين عشرة فرق في القسم الشرقي متأخرا بنقطتين وراء تورونتو المتصدر.

إيقاف رودريغز لاعب ماينتس خمس مباريات

برلين – رويترز: عوقب خوسيه رودريغز لاعب وسط ماينتس بالايقاف لخمس مباريات وغرم عشرة آلاف يورو بسبب تدخل عنيف على دومينيك كور لاعب اوغسبورغ تسبب في اصابة خطيرة للمنافس. والتحم رودريغز، الذي اعتذر كثيرا من وقتها، بقوة مع كور في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد نزوله بديلا في الدقيقة 85، بينما كان ماينتس متقدما 3-1. ونال بطاقة حمراء مباشرة. ونقل كور الى المستشفى بعد اصابته بقطع طوله 14 سنتيمترا في الفخذ ما كشف عن عظام الساق. وسيغيب لعدة أسابيع.

غرامة مالية على هيوز مدرب ستوك الإنكليزي

لندن – د ب أ: تعرض مارك هيوز، مدرب ستوك الإنكليزي، لغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف جنيه إسترليني بعد طرده للمدرجات خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام في الجولة قبل الماضية. ولم يعترض هيوز (52 عاما) على العقوبة، والتي تم توقيعها عليه بعد رد فعله الغاضب تجاه حكام المباراة، عندما حصل مهاجمه ماركو أرناوتوفيتش على البطاقة الصفراء بسبب محاولته خداع الحكم. وذكر الاتحاد الإنكليزي إن هيوز «اعترف بتصرفه الذي يرقى الى سلوك غير لائق».

تحديد الأسبوع الأخير من كل عام لإعلان الفائز بـ«الكرة الذهبية»

باريس – الأناضول: كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، النقاب عن المعايير التي ستتخذها لاختيار اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، بعدما أعلنت منذ أيام انفصالها عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأوضحت أن الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية سيكون في الأسبوع الأخير من كل عام، على أن تكون عملية اختيار الأفضل على مستوى العالم وفقًا لتصويت الصحفيين ومراسلي المجلة الفرنسية في العالم، بعدما كان يختار بتصويت من مدربي وقائدي المنتخبات الوطنية، إضافة لصحفيي «فرانس فوتبول». وأشارت إلى ارتفاع عدد المرشحين للفوز بالجائزة من 23 إلى 30 لاعبا في المرحلة الأولى، قبل أن تتم تصفيتهم إلى 3 مرشحين في النهاية. واستمرت الشراكة بين «فرانس فوتبول» والفيفا، في جائزة أفضل لاعب في العالم لمدة ستة أعوام بداية من 2010، حيث كان يتم منح اللاعب الفائز الكرة الذهبية بناء على تصويت الصحفيين الرياضيين بالمجلة الفرنسية، ومدربي وقائدي جميع المنتخبات الوطنية على مستوى العالم.

التحقيق مع بارتون بسبب رهانه على مباراة!

غلاسكو – أ ف ب: يخضع الانكليزي المشاغب جوي بارتون لاعب وسط رينجرز الاسكتلندي للتحقيق من الاتحاد الاسكتلندي بسبب مخالفة قواعد المراهنات. وتحدثت عن مزاعم قيام بارتون بالرهان على خسارة سيلتك الاسكتلندي بنتيجة ثقيلة امام برشلونة الاسباني في دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، وبالفعل فاز الفريق الاسباني 7-صفر. والمراهنة على المباريات من اللاعبين ممنوعة في اسكتلندا، لذا يواجه بارتون (34 عاما) احتمال ايقافه. وتأتي الانباء بعد ايقاف بارتون ثلاثة اسابيع من ناديه الاثنين، اثر مشادة مع زميل له في التمارين بعد الخسارة الثقيلة امام غريمه سيلتك 5-1. وسرت تكهنات بانها كانت المباراة الاخيرة له مع رينجرز قبل انفصالهما. وتعاقد لاعب الوسط المشاكس لسنتين مع رينجرز في ايار/ مايو الماضي بعد عودة الفريق الى الدوري الممتاز. وعبر الاسبوع الماضي عن ندمه على الانتقال الى الدوري الاسكتلندي.

الفرنسي هيلان يعتزل ليتفرغ للدين الإسلامي!

باريس – الأناضول: قرر الفرنسي جيريمي هيلان، المحترف في شيفيلد وينزداي الإنكليزي اعتزال كرة القدم، من أجل التفرغ للدين الإسلامي. ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقدم لاعب الوسط المدافع، هيلان (24 عاما) بطلب اعتزال لناديه الذي يلعب في الدرجة الأولى، رغم تألقه مع الفريق. وينتهي عقده مع ناديه في نهاية الموسم الحالي، إذ صدمت إدارة ناديه بطلبه المفاجئ، بعدما أبلغها بأنه يعتزم الذهاب إلى السعودية للتفرغ للعبادة وتعلم الدين الإسلامي، وأن محادثات بينه وبين ناديه مستمرة بشأن مستقبله مع الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي سبق أن مثّل المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما، يقضي معظم وقته في مسجد مدينة «شيفيلد»، وأنه يريد اعتزال اللعبة نهائيا.