﻿الإصابة تبعد الملاكم المكسيكي الباريز حتى نهاية 2016

مكسيكو سيتي – د ب أ: أكدت شركة غولدن بوي للدعاية، الراعي الرسمي للملاكم المكسيكي ساؤول الباريز (كانيلو)، بطل العالم في الوزن الثقيل لبطولات المنظمة العالمية للملاكمة، أن البطل العالمي تعرض لكسر في اليد اليمنى ليغيب على إثر ذلك عن جميع المنافسات المتبقية في 2016.

وقالت شركة غولدن بوي عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بطل العالم في الوزن الثقيل لبطولات المنظمة العالمية للملاكمة كانيلو يعاني من كسر في اليد اليمنى ولن يتمكن من خوض مباريات جديدة في 2016». وتعرض الباريز لكسر في اليد اليمنى خلال المباراة، التي فاز فيها السبت الماضي بالضربة القاضية على البريطاني ليم سميث، ليجرده من حزام المنظمة العالمية للملاكمة على حلبة باكيروس بمدينة دالاس الأمريكية. ولن يتمكن الملاكم الفائز بلقب بطل العالم في الوزن المتوسط سابقا من تحريك يده طوال ستة أسابيع، ولن يتمكن أيضا من خوض مباريات جديدة خلال ما تبقى من عام 2016، حسبما أعلنت الشركة الراعية. ويحمل كانيلو في جعبته 48 انتصارا، 34 منها بالضربة القاضية، بالإضافة إلى هزيمة واحدة وتعادل وحيد.