﻿الدوري السعودي: الاتحاد يتطلع إلى الحفاظ على الصدارة أمام الأهلي في دربي جدة

الرياض – د ب أ: يتطلع اتحاد جدة للحفاظ على صدارة دوري المحترفين السعودي عندما يواجه النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في دربي مدينة جدة بالجولة الرابعة. ويتصدر الاتحاد برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.

ورغم الأحزان التي يمر بها الاتحاد بعد وفاة أحمد مسعود رئيس النادي، لكن الفريق تمكن من تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية بتغلبه على الوحدة 5/3 وهي المباراة التي مكنته من انتزاع الصدارة. ووضعت هذه المباراة عبئا كبيرا على الفريق والجهاز الفني بقيادة التشيلي لويس سييرا خاصة وأن الفريق أصبح مطالبا بالفوز على الأهلي لمواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الغائب عن سجلات الفريق منذ موسم 2008/2009. ورغم الفوز الكبيرة الذي حققه الفريق على الوحدة، إلا أن الجماهير تعيش حالة من القلق بعدما اهتزت شباك الفريق ثلاث مرات وظهور أخطاء دفاعية واضحة في دفاع الفريق. لكن مدرب الفريق قال: «أداء الفريق في تقدم مستمر، وهناك بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أدت إلى دخول ثلاثة أهداف في مرمانا لكننا سنحرص خلال الفترة المقبلة على معالجة تلك الأخطاء». ويعلم سييرا أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة لكنه رفع شعار التحدي وأكد: «أعلم أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون صعبة، لكن هدفنا هو الفوز بأي مباراة نخوضها وهو ما سنسعى إليه». ويضع سييرا آماله في تحقيق الفوز على المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وصنع هدفا أمام الوحدة كما انه أصبح هداف الدوري هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف في ثلاثة لقاءات هي عمر مباريات الدوري حتى الآن.

في المقابل، يدخل الأهلي، حامل اللقب، المباراة بحثا عن الفوز وتقديم أداء جيد يصالح به جماهيره ويستعيد به توازنه بعد الخسارة المفاجئة من الشباب 2/3 في الجولة الماضية. وأكد البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الأهلي أن فريقه وقع في أخطاء عدة في مباراة الشباب لكنه سيعكف على تصحيحها كما أكد انه سيعمل على أن يعيد الروح للفريق وتعويض هذه الخسارة أمام الاتحاد. وتضع جماهير الأهلي آمالها على المهاجم السوري عمر السومة، خاصة أنه حصل على لقب هداف الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، كما انه ينافس بشدة على لقب الهداف هذا الموسم حيث سجل أربعة أهداف. وتنطلق منافسات الجولة الرابعة اليوم عندما يلتقي الاتفاق مع الباطن على أن تستكمل غدا الخميس عندما يستضيف الرائد نظيره الفتح ويلعب النصر مع الخليج ويحل الهلال ضيفا ثقيلا على القادسية. وسيكون الشباب أمام اختبار صعب عندما يستضيف نظيره التعاون يوم الجمعة، كما يلعب في اليوم ذاته الفيصلي مع الوحدة.