﻿الدوري الالماني: لام وألابا وهوملز يعودون الى صفوف البايرن من بوابة هيرتا برلين

ميونيخ – د ب أ: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني أن الثلاثي فيليب لام وديفيد ألابا وماتس هوملز أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق في المباريات بعد تعافيهم من المرض.

وأوضح أنشيلوتي قبل مباراة فريقه أمام هيرتا برلين اليوم في الدوري الألماني: «تدرب اللاعبون الثلاثة مع الفريق وأصبحوا جاهزين لمباراة الأربعاء». وقد يعود لام وألابا إلى التشكيلة الأساسية مباشرة، لكن هوملز سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء حيث يخوض جيروم بواتينغ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا الموسم ليكون بجوار الأسباني خافي مارتينيز في مركز قلب الدفاع. وقال أنشيلوتي: «بواتينغ بحال جيدة، وتدرب بشكل جيد في للغاية في الأيام القليلة الماضية… سيبدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية». وشهدت مباراة البايرن، التي فاز فيها 3/1 على إنغولشتات يوم السبت الماضي، مشاركة بواتينغ كلاعب بديل للمرة الأولى منذ إصابته خلال مباراة المنتخب الألماني التي خسرها أمام نظيره الفرنسي في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا. ويتصدر البايرن برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام هيرتا الذي قدم بداية رائعة في الموسم الحالي. وقال أنشيلوتي: «هيرتا فاز بمبارياته الثلاث الأولى في الموسم الحالي. الفريق يتسم بالتماسك في خط الدفاع ويتمتع بروح الفريق… علينا تقديم كل ما بوسعنا في هذه المباراة». وفيما يعود بواتينغ إلى التشكيلة الأساسية، سيبدأ زميله الهولندي آريين روبن عودته بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم. وقال أنشيلوتي: «روبن جاهز للعب لكنه سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء… يمكنه اللعب في الشوط الثاني لمدة 30 أو 45 دقيقة».

الدوري البرتغالي: بنفيكا يهزم سبورتينغ براغا ويتصدر

لشبونة – د ب أ: واصل بنفيكا انطلاقته في الدوري البرتغالي بتغلبه على سبورتينغ براغا 3/1، في ختام المرحلة الخامسة. وسجل أهداف بنفيكا كوستاس ميتروغلو (هدفين) في الدقيقتين 27 و78 ولويس ميغيل ألفونسو في الدقيقة 74، فيما سجل هدف براغا الوحيد لازار روسيش في الدقيقة الاخيرة من المباراة. ورفع بنفيكا رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام براغا الثاني.

الدروي التركي: فناربخشة يحقق فوزه الأول

أنقرة – د ب أ: حقق فناربخشة أول فوز له بالدوري التركي هذا الموسم بتغلبه على قاسم باشا 5/1، في ختام المرحلة الرابعة.

ورفع فناربخشة رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، حيث خسر في الجولة الأولى أمام باشاك شهير صفر/1، وتعادل مع قيصري سبور في الجولة الثانية 3/3، قبل أن يخسر أمام بورصا سبور صفر/1 في الجولة الثالثة. وتوقف رصيد قاسم باشا عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير، حيث خسر امام طرابزون سبور في الجولة الأولى صفر/2 وتعادل مع أضنة سبور 1/1، قبل ان يخسر أمام باشاك شهير 1/3. وسجل أهداف فناربخشة جوزيف دي سوزا في الدقيقة 11 وتوران نوفان في الدقيقة 20 وإيمانويل إيمينيكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وموسى سو في الدقيقة 73 وإسماعيل كويباسي 84، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لقاسم باشا توناي توران من ركلةة جزاء في الدقيقة 57.

الدوري الروسي: زينيت يحقق انتصاره الثاني على التوالي

موسكو – الأناضول: حقق زينيت سان بيترسبورغ انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الروسي.

واكتسح زينيت ضيفه روبن كازان 4/1 ضمن الجولة السابعة. وسجل رباعية زينيت، دومينيكو كريشيتو من ركلة جزاء والسلوفاكي روبرت ماك والبرازيلي جوليانو وارتيم دزيوبا في الدقائق 16 و53 و59 و63، بينما جاء هدف كازان الوحيد عن طريق البرازيلي جوناثان كريستيان في الدقيقة 86. وحقق زينيت انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الماضية على أرسنال تولا بخماسية نظيفة. وارتفع رصيد زينيت إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن سبارتاك موسكو المتصدر، ونقطتين عن سسكا موسكو الوصيف، بينما تجمد رصيد كازان عند 8 نقاط في المركز التاسع.