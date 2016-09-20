﻿توتنهام يرفض الكشف عن فترة غياب المصاب كاين!

لندن – رويترز: رفض توتنهام المتألق في الدوري الانكليزي الكشف عن الفترة التي سيغيبها هاري كاين المصاب في الكاحل وسط تقارير ذكرت ان مهاجم منتخب انكلترا قد يغيب لشهرين.

وسجل اللاعب البالغ 23 عاما هدف الفوز على سندرلاند يوم الاحد، لكن نقل على محفة في الدقيقة 87 بعد اصابته في الكاحل. وقال ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام: «اصيب في أربطة الكاحل. سنقيم حالته كل يوم لكننا لا نرغب في التعجل وتحديد موعد لعودته». ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري بثلاثة انتصارات من خمس مباريات وسيحل ضيفا على ميدلزبره الصاعد حديثا يوم السبت. كما ينافس الفريق في دوري الأبطال مجددا بعد غياب خمس سنوات وسيواجه تشسكا موسكو وباير ليفركوزن في دور المجموعات في 27 سبتمبر/ ايلول و18 اكتوبر/ تشرين الاول. وقد يمثل أي غياب طويل لكاين ضربة ايضا لمنتخب انكلترا الذي تنتظره مباراة في تصفيات كأس العالم امام اسكتلندا على ملعب ويمبلي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. واحتل كاين في الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري برصيد 25 هدفا وهو أول لاعب انكليزي يحقق هذا الانجاز منذ فعلها كيفن فيليبس لاعب سندرلاند في موسم 1999-2000.