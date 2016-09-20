﻿الدوري الانكليزي: كلوب نصح غندوغان بالانتقال إلى البريميرليغ

برلين – رويترز: قال ايلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي إن يورغن كلوب مدرب ليفربول نصحه بالانتقال الى الدوري الممتاز هذا الموسم لان طريقة اللعب في الدوري الانكليزي تناسب تماما لاعب الوسط الموهوب.

وسبق لغندوغان العمل مع كلوب في بروسيا دورتموند لأربعة مواسم وفاز بالثنائية في 2011-2012 كما بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا في 2013 وانضم الى السيتي قبل انطلاق الموسم الجاري وسجل في مشاركته الأولى يوم السبت أمام بورنموث، وقال: «بصراحة طلبت نصيحته وسألته إن كان الدوري الانكليزي يناسبني، فقال لي انه يعتقد ذلك وتوقع أن أتأقلم بشكل جيد جدا هنا لان طريقة اللعب تناسبني كثيرا». واستطرد: «من الرائع ان التوقعات صدقت». وكان اللاعب البالغ 25 عاما الصفقة الأولى التي يبرمها السيتي بعدما أصبح الاسباني بيب غوارديولا مدربا جديدا للفريق. وكان غندوغان لا يزال مصابا وقتها بعدما تعرض لمشكلة في الركبة أثناء التدريب في مايو/ آيار ليغيب عن بطولة اوروبا في فرنسا 2016. واضاف غندوغان: «يتمتع غوارديولا بشخصية ساحرة. وكل شخص يملك ولو القليل من الدراية بكرة القدم يعرف ان غوارديولا ينجح دائما في فرض افكاره ليحقق النجاح». وتابع: «اشعر بالفخر لانني كنت أول شخص رغب في التعاقد معه وكنت ما زلت مصابا وقتها وهو شيء كبير».