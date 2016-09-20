﻿أنشيلوتي: أرغب في البقاء طويلا مع البايرن

ميونيخ – د ب أ أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ أنه يرغب في أن يبقى وقتا طويلا مع بطل الكرة الألمانية.

وقال خلال حفل تقديم كتاب يروي سيرته الذاتية بمدينة ميونيخ الألمانية: «أرغب في الاستمرار كثيرا هنا، لفترة أطول من عامين». وأضاف المدرب الإيطالي (57 عاما)، الذي يرتبط بعقد مع النادي الألماني يمتد حتى 2019: «هناك أندية تعمل مثل المشاريع التجارية وفرق لا تشعر فيها كما لو كنت مع العائلة، وهذا النادي (بايرن) يشبه العائلة». ورغم سعادته بالتواجد في ألمانيا، كشف أنشيلوتي عن مشكلة تواجهه، حيث قال: «يجب أن أقول أن اللغة الألمانية معقدة للغاية». ويروي أنشيلوتي في كتابه الجديد تاريخ مسيرته غير النمطية، التي بدأت بوصوله إلى الفرق الكبيرة في إيطاليا من إحدى أندية الأقاليم، ليبدأ مشواره مع كرة القدم كلاعب ثم مدرب. وأهدى المدرب السابق لأندية ريال مدريد وتشلسي وباريس سان جيرمان كتابه إلى صديقه وزميله السابق ستيفانو بورغونوفو، الذي توفي عام 2013 بعد معاناة مع مرض ضمور العضلات.