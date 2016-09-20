﻿الدوري الاسباني: رونالدو وبيل يعودان الى ريال مدريد أمام فياريال… وسيميوني يقحم نفسه في قضية نيمار!

مدريد – رويترز: قال المدرب زين الدين زيدان إن الثنائي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل سيعودان الى صفوف ريال مدريد في مباراته بالدوري الاسباني أمام فياريال اليوم.

وغاب رونالدو هداف ريال مدريد عبر العصور عن انتصار يوم الاحد 2-صفر على اسبانيول بسبب التهاب في الحلق بينما غاب بيل بسبب اصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز في دوري ابطال اوروبا على سبورتنغ لشبونة. وقال زيدان قبل مواجهة فياريال: «كلاهما بخير وتدربا بشكل طبيعي وهما في كامل الجاهزية». ولم يخسر فياريال اي مباراة هذا الموسم، بعدما فاز مرتين وتعادل في مثلهما في أربع مباريات. وبعودة بيل ورونالدو سيستطيع زيدان ان يبدأ بثلاثي الهجوم المفضل لديه والمؤلف من بيل ورونالدو وكريم بنزيمة للمرة الاولى في الدوري هذا الموسم. لكن المدافع المخضرم بيبي سيغيب بعد اصابته في مباراة اسبانيول، بينما لا يزال الحارس كيلور نافاس يتعافى من جراحة في وتر العرقوب. ويتصدر ريال مدريد الدوري وهو الفريق الوحيد في البطولة الذي فاز بكل مبارياته الاربع الافتتاحية. ورغم معادلته لرقم قياسي في الدوري الاسباني بالفوز في 16 مباراة متتالية يوم الاحد الماضي عندما تفوق على اسبانيول، تعرض فريق المدرب زين الدين زيدان الى انتقادات في وسائل اعلام اسبانية بسبب أدائه غير المقنع. واحتاج بطل أوروبا الى هدف في الدقيقة 89 ليدرك التعادل والى آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهزم سبورتنغ لشبونة الاسبوع الماضي في دوري الابطال، كما واجه بعض اللحظات الصعبة امام اسبانيول قبل ان يحسم بنزيمة الانتصار. لكن زيدان هون من هذه الانتقادات، وقال: «الانتقادات شيء طبيعي ونتوقعها. تعلم كلاعب او كمدرب انك ستواجه مطالب أكبر هنا من أي مكان آخر. فنحن نلعب في ريال مدريد».

ومن جهة أخرى، أقحم الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، نفسه في الجدل الدائر حول البرازيلي نيمار بسبب طريقة تصرفه داخل الملعب، وأشاد بنجم برشلونة قائلا: «إنه حر في ما يفعله سواء كان يتسلى أو يرقص أو يغني». وأثار نيمار جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، عقب مباراة برشلونة أمام ليغانيس في الدوري الأسباني، عندما اتهمه بعض اللاعبين بأنه لا يحترم المنافسين. ورفض سيموني هذا الاتهام، وقال: «نيمار لديه طريقة لعب خاصة وهي هذه التي ترونها، كل شخص له أسلوبه وطريقة لعبه، إنه لاعب يروق لي كثيرا، لقد انتقدوه، له الحرية في أن يتسلى ويرقص ويغني، يمكنهم أن يستمروا في انتقاده ولكن الفتى يرد عندما يتعين عليه الرد». وأضاف: «إنه لاعب استثنائي، جاء إلى برشلونة ووجد مكانا رائعا من أجل إظهار موهبته». وتابع: «إنه يسير على الخط ذاته، إنه لاعب استثنائي يتمتع بمستوى يسمح له بخلق هذه المواقف، إنه يروق لي». ويحل أتلتيكو ضيفا على برشلونة اليوم، في مباراة من العيار الثقيل في إطار المرحلة الخامسة من الدوري الأسباني. يذكر أن سيميوني لم يحقق الفوز على برشلونة في ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، حيث تجرع خمس هزائم وتعادل في ثلاث مناسبات. واستطرد المدرب الأرجنتيني، قائلا: «في معظم المباريات التي لم نحقق فيها الفوز كان السبب يرجع إلى التميز الكبير الذي يتمتع به برشلونة، واعتقد أن المباريات القليلة، التي حققنا فيها التعادل كنا نستحق التعادل». وأشاد سيميوني ببرشلونة وأشار إلى أنه فريق يقدم كرة قدم «لامعة»، وأنه ربما الفريق الأكثر إجادة على المستويين الفردي والجماعي على حد سواء، مؤكدا أن هذا الأمر يضعه في مكانة مميزة للغاية، رغم إخفاقه في حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن مباراة اليوم ستحسم بأقدام المهاجمين الموفقين، واستطرد قائلا: «المباراة، بالإضافة إلى السيطرة على منطقة المنتصف، ستحسم من داخل منطقة الجزاء، لأنهم يملكون قدرة هجومية كبيرة للغاية وإذ تمكنا من الدفاع بالطريقة الأفضل ستتاح لنا خيارات كثيرة». ودافع سيميوني أيضا عن مهاجم فريقه، الفرنسي كيفن غاميرو، وقال: «كانت فرص التهديف تسنح له باستمرار في المباريات الأولى، مثل باقي المهاجمين، وهذا ما دفعنا إلى الاعتقاد بأن الهدف سيأتي، تسجيل هدف يمنح المهاجم الثقة والشعور بالأمان». وأكد سيميوني أنه سيطالب مهاجميه ببذل مجهود كبير أمام برشلونة، وأوضح قائلا: «نثق في المهاجمين الأربعة الموجودين معنا لأننا سنحتاجهم في مباراة الغد ولأننا سنطالبهم ببذل مجهود كبير لأنهم قد يشاركون جميعا».