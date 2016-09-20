﻿تحفة معمارية وشاهد على «دولة لبنان الكبير»

بيروت – «القدس العربي»: لخمس ساعات فقط تبعت السفارة الفرنسية في بيروت تقليداً عاماً يعرف بيوم التراث الأوروبي، ففتحت أبواب قصر الصنوبر للزوار، الذين تمكنوا من تسجيل أسمائهم عبر عنوان بريدي الكتروني. منذ الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً مساء أول أمس كان الزوار يتوافدون كباراً وصغاراً، لاكتشاف هذا المكان الذي يظهر منه للمارة فقط العلم الفرنسي مرفرفاً، وبعض من أشجار مرتفعة. هو قصر الصنوبر المجاور لسباق الخيل، مكان فسيح يبلغ 600 ألف متر مربع يقع في قلب العاصمة اللبنانية. القصر يتوسط تلك المساحة بطرازه الشرقي البهي والأنيق، وتحيط به غابة من الأشجار المختلفة بينها الدفل، الصنوبر والزيتون غير المعمر وغيره. وإلى يمين القصر بركة سباحة تظللها الأشجار الكثيفة.

في تاريخ هذا القصر الذي شهد اعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 على يد «فخامة الجنرال غورو» كما تقول اللوحة المركزة على المدخل الرئيسي بالفرنسية ومن ثم العربية، أنها غابة مهملة استأجرها الفريد موسى سرسق من بلدية بيروت ولفترة 40 عاماً، وذلك في 5 كانون أول/ديسمبر 1915. ويُرجح أنها غابة استعلمها الفينيقيون لبناء السفن، وكذلك الصليبيون. هدف سرسق لإقامة كازينو وناد عثماني بحسب الرخصة التي حصل عليها. بدأ بناء القصر سنة 1916 باشراف المهندس بهجت عبد النور، لكن الحرب غيرت وجهة البناء فصار مستشفى، ومن ثمّ ناديا عسكريا.

في مرحلة الانتداب الفرنسي تمّ تعيين جورج بيكو مفوضاً عن المناطق العثمانية في سوريا وفلسطين، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 1918 أقام في النادي «عزمي بيك» الذي صار يُعرف بقصر الصنوبر. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1919 وصل الجنرال غورو المفوض السامي الفرنسي إلى بيروت. غورو هو من استملك قصر الصنوبر، وأعاد تصميمه مستوحياً الأفكار الهندسية التي تم تصميم قصر ليوتي في الرباط بناء عليها. وقصر الصنوبر في الحلة التي شاهدناها في يوم التراث الأوروبي تحفة شرقية مشغولة بذوق رفيع، من السقف إلى الجدران، الزوايا، الثريات الشبيهة بزهرة التوليب، الرخام الفخم، البركة العثمانية، الدرج الذي يؤدي إلى الطبقة العلوية التي كانت مقفلة أمام الزوار، أما مدخل القصر فهو حكاية فن ونقش وزخرفة، وخط عربي كوفي، وأمامه التقط كافة الزوار تقريباً صوراً تذكارية. وأمام هذا الباب الفخم تمّ إعلان لبنان الكبير في الأول من أيلول سنة 1920.

قصر الصنوبر آل إلى الملكية الفرنسية في 28 أيلول/ سبتمبر 1921 بتنازل من عائلة سرسق مقابل 1850 ألف فرنك فرنسي. وهكذا صارت الدولة الفرنسية تملك المباني وتستأجر الأرض من بلدية بيروت، وحينها كان سياج خشبي يفصل القصر عن سباق الخيل لكنه الآن من الإسمنت، ومرتفع. كما طرأ تحديث على القصر مع مرور الزمن، حيث تبدل مظهر البناء، بفضل تصميم الصالة العثمانية، وصالة الموسيقى، وتوسيع الواجهتين الشمالية والجنوبية سنة 1928.

مفاوضات جرت مع بلدية بيروت منذ انتهاء عقد استئجار الأرض سنة 1964 بهدف شراء المكان اأثمرت عن نتائج في سنة 1972 حيث تمّ توقيع الاتفاق بين محافظ بيروت شفيق أبو حيدر والسفير فونتان. مع اندلاع الحرب اللبنانية في سنة 1975 صارت اقامة السفراء الفرنسيين في قصر الصنوبر بين كر وفر، كما احتلته الميليشبيات لسنوات طويلة، وتعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحرب والسرقة. استعادته فرنسا مع حلول السلام، وأعيد تأهيله وافتتاحه مجدداً في سنة 1998 في احتفال ترأسه جاك شيراك.

كثيرة هي الأماكن المميزة في هذه التحفة المعمارية، منها الصالون العثماني الذي يفتح مباشرة على الشرفة والحديقة، والبركة الرخامية التي تتوسطه، حيث لها مثيل في قصر بيت الدين. الفسيفساء الدقيقة التي شغل منها الخشب الذي يغطي معظم الجنبات، كذلك الألوان الدافئة للأسقف الخشبية الغنية بالنقوش اللطيفة.

الكثير من الخط العربي الكوفي توزع بعناية على واجهة القصر منقوشاً على الحجر، وعلى الباب الرئيسي منقوشاً على الخشب منها ما يقول: ما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.

الفرنسيون لا ينسون موتاهم الذين قضوا في لبنان من أجل فرنسا، ولهم على مدخل القصر لوحتان تخلدان أسماءهم.

قصر الصنوبر تحفة فنية تستحق الزيارة في الموعد المقبل من يوم التراث الأوروبي.