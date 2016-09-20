﻿الشرطة الإيطالية تداهم شبكة دولية لتهريب المخدرات

روما ـ د ب ا: أعلنت الشرطة المالية الإيطالية المعروفة باسم « جارديا دي فينانزا « الثلاثاء أنه تم تفكيك شبكة كبرى يونانية ألبانية لتهريب المخــــدرات، كانت تزود جماعات المافيا الإيطالية بالمخدرات القوية وأيضا الخفيفة التي لا تسبب الإدمان، كما تم احتجاز 99 من المشتبه فيهم.

وقال بيان للشرطة إن عملية « الشبكة الجديدة « استهدفت أربع مجموعات إجرامية مختلفة، وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص من المشتبه فيهم في اليونان وبلجيكا وألبانيا من خلال أمر قضائي بالاحتجاز.

وصادرت السلطات الإيطالية خلال العملية 117 كيلوغراما من الكوكــــايين، و4629 كيلوغراما من الماريجوانا، و90 كيلوغراما من الحشيش، و850 غراما من الهيروين أو المورفين، إلى جانب مبالغ نقدية تبلغ 554 ألف يورو (ما يوازي 619 ألف دولار) وسبع سيارات وخمس شاحنات وزورقين وعربة فان (van) مجهزة للتخييم.

وأوضحت الشرطة إنه كان سيتم تهريب كميات الكوكايين والحشيش القادمة من إسبانيا وهولندا إلى إيطاليا بإخفائها داخل شحنات تحمل المأكولات البحرية والفاكهة والخضروات، تقوم بتسليمها شركات للنقل البري أسسها تجار المخدرات في بلجيكا واليونان وبلغاريا.

أما الماريجوانا، التي تزرع في ألبانيا، فكان يتعين جلبها إلى الساحل الإيطالي بزوارق سريعة أو مراكب الصيد، حيث كان سيتم نقلها إلى مختلف أنحاء البلاد عن طريق سيارات التخييم الكبيرة، أو عن طريق إخفائها داخل شاحنات تحمل البرتقال، وفقا لما قالته الشرطة المالية.

وبدأت التحريات عن هذه الشبكة عام 2012 حيث تمت مراقبة سوق المخدرات غير المشروعة في مدينة بريشيا في الشمال الإيطالي الكائنة بالقرب من ميلانو.

وقالت السلطات إن أفراد العصابات في اليونان وألبانيا كانوا سيبيعون هذه المخدرات إلى مجموعات المافيا المرتبطة بعصابات الكامورا والساكرا كورونا يونيتا، وندرانجيتا.