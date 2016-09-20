﻿صدمة في إيطاليا انتحار امرأة بعد انتشار فيديو جنسي لها على الإنترنت

روما ـ د ب ا: أثار حادث انتحار امرأة إيطالية بعد تسرب مقاطع فيديو جنسية لها على شبكة الإنترنت حالة من الفزع في جميع أنحاء البلاد، كما أعاد طرح موجة من الأسئلة حول الخصوصية الرقمية، والتصرفات إزاء النساء في ظل ثقافة لاتينية يسيطر عليها الذكور.

وكانت تيزيانا كانتوني 31/ عاما/ قد أنهت حياتها يوم الثلاثاء الماضي في بلدة بالقرب من نابولي، بعد أسابيع من إصدار محكمة أمرا لـ «فيسبوك» وأربعة من المواقع الإلكترونية الأخرى بإزالة محتوى الفيديو الخاص بها، غير أن المحكمة أمرتها أيضا بدفع 20 ألف يورو (22300 دولار) كرسوم قضائية.

وبدأت متاعب هذه المرأة في نيسان/أبريل 2015 عندما صورها صديقها وهي تمارس الجنس مع آخرين، ويبدو أنها أعطت برضائها المادة المصورة لصديقها واثنين من أصدقائه وشخص رابع مجهول، وبعد ذلك ظهرت المادة المصورة على الإنترنت.

وانتشرت المشاهد المصورة على نطاق واسع وبشكل سريع على المواقع الإلكترونية. وتقول كانتوني في هذه المشاهد وهي تواجه الكاميرا «هل تصورون فيديو؟ هذا فعل جيد» في الوقت الذي كانت تمارس فيه الجنس الفمي، وسرعان ما أصبحت هذه الكلمات عبارة شائعة تتردد على أفواه الجميع، ويتم اقتباسها في الرسائل التي يتم تبادلها على الإنترنت، وعلى التي شيرتات وأغلفة الهواتف الذكية، بل حتى في فيديو لمغني البوب الإيطالي لورينزو فراجولا.

وتمت الإشارة إلى اسم كانتوني بشكل صريح في المادة المنشورة على المواقع الإلكترونية، مما دفع العديد من وسائل الإعلام التي تماشت مع ظاهرة الإنترنت إلى التكهن بأن مقاطع فيديو كانتوني يمكن أن تكون جزءا من حملة مستترة لتدشين حياتها المهنية كنجمة للأفلام الإباحية.

وبدلا من ذلك دفعها هذا الفضح إلى ترك بلدها، ولأن تقدم طلبا لتغيير اسم عائلتها، وإقامة دعوى قضائية لحماية سمعتها، وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أنها عانت من الاكتئاب ونوبات الفزع، وحاولت ذات مرة الانتحار.

وعلق روبرتو سافيانو وهو مؤلف ومعلق اجتماعي على هذا الحادث بقوله إن كانتوني أصبحت ضحية « للتزمت « لأنه «لا يسمح للنساء في إيطاليا بالتحدث أو الكتابة عن الجنس، ولكن عليها أن تمارسه في جو من التحشم والسرية «.

وقال في مدونة على «الفيسبوك» إن كانتوني تعرضت لموجة من الفضح والإهانة، لأن المجتمع الإيطالي لا يزال ينظر إلى النساء المتحررات جنسيا على أنهن خليعات. وأضاف قائلا إن «المرأة التي تستمتع بالجنس ينظر إليها على أنها بائعة هوى، بينما ينظر إلى الرجل الذي يمارس الفعل ذاته على أنه (فحل)».

بينما قال أنتونيلا بوزاترا رئيس رابطة الأطباء النفسيين في كامبانيا – وهو الإقليم الذي عاشت فيه كانتوني – لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا « إن إيطاليا تهيمن عليها «حالة ذهنية جنسية تعرض النساء لتحرش دائم، خاصة فيما يتعلق الأمر بالسلوك الجنسي «.

وأشار هذا الطبيب لحالة أخرى احتلت عناوين الأخبار، وهي الاغتصاب الجماعي لفتاة مراهقة بقرية في إقليم كالابريا الجنوبي الفقير، كدليل على وجود مشكلة تتعلق بالسلوكيات تجاه النساء.

وتم تشييع جنازة كانتوني يوم الخميس الماضي في بلدة كازالنوفو التي هربت منها، ومن ناحية أخرى يجرى التحقيق مع الأشخاص الأربعة الذين شاركتهم كانتوني في الفيديو الخاص بها بتهمة دفعها للانتحار وتشويه سمعتها.