البيت الأبيض: أمريكا تحمّل روسيا مسؤولية مهاجمة قافلة مساعدات بسوريا





نيويورك- رويترز- قال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحمّل روسيا مسؤولية ضربة جوية على قافلة مساعدات في سوريا، مشيراً إلى أنها “مأساة إنسانية هائلة”.

وقال بن رودس للصحفيين “نحمّل الحكومة الروسية مسؤولية الضربات الجوية في هذا المجال بالنظر إلى التزامهم بموجب وقف الأعمال القتالية وقف العمليات الجوية في مناطق تدفق المساعدات الإنسانية.”

وأضاف أن الولايات المتحدة تفضل استمرار وقف إطلاق النار في سوريا، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إظهار الروس لحسن النية.