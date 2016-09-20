البيت الأبيض: أوباما سيعبّر عن قلقه لنتنياهو بشأن المستوطنات





نيويورك- رويترز- قال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعبّر عن قلقه بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأربعاء.

وقال بن رودس للصحفيين الثلاثاء إن الولايات المتحدة ناقشت مخاوفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية، و”إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار في مواجهة هذا النشاط الاستيطاني… أنا متأكد من أن الرئيس أوباما سيفعل ذلك غدا مرة أخرى”.