شحنة نفط تغادر راس لانوف في شرق ليبيا لأول مرة منذ هجوم الهلال النفطي

بنغازي- أ ف ب- غادرت ميناء راس لانوف في شرق ليبيا فجر الأربعاء ناقلة محملة بالنفط، على أن تتوجه إلى إيطاليا، في أول إعلان عن شحنة من النفط يتم تصديرها من الهلال النفطي منذ سيطرت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني على المنطقة.

كما أنها أول شحنة من النفط يجري تصديرها من ميناء راس لانوف، أحد أكبر موانئ التصدير في ليبيا، منذ المعارك التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في تشرين الأول/نوفمبر 2014، بحسب ما أفاد مسؤول في الميناء.