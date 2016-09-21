الأردن فجرا: سرقة صناديق بدو الوسط تعكر صفو الإنتخابات والأخوان المسلمون متفائلون بنتائج متقدمة

عمان- القدس العربي- عكر ما حصل في مناطق البادية الوسطى في الأردن صفو العملية الإنتخابية حيث دوهمت مقرات إقتراع وسرقت عدة صناديق قبل إعلان الهيئة المشرفة بانها ستعيد الإنتخابات في هذه المنطقة التي تعتبر من البؤر الساخنة.

وسارعت مرشحة بارزة هي هند الفايز بإتهام وزير الداخلية سلامه حماد والأجهزة الرسمية بإفتعال الحادث للعمل على إفساد الإنتخابات والتزوير ضدها.

وظهرت الفايز في شريط فيديو مصور وهي تتحدث عن محاولة لقتلها.

ومع إنتهاء عملية التصويت وبدء الفرز سارع العديد من المرشحين لإعلان فوزهم المبكر بالإنتخابات مما تسبب بتجمعات فرحة أو غاضبة وتطلب إجراءات أمنية في كل من معان ومادبا والطفيلة جنوبي البلاد.

وأصدر التحالف الوطني الذي يتزعمه الأخوان المسلمون بيانا متاخرا تحدث فيه عن خروقات لكنه اشاد بسير الإجراءات قائلا انه يراقب بهدوء عملية الفرز ويتأمل ان تنجز شفافية.

ولم يتقدم الإسلاميون خلافا للتوقعات باي قرينة على حصول تزوير والسبب فيما يبدو حسب مراقبين “رضاهم الأولي” عن تقدم مرشحيهم في العديد من الدوائر الإنتخابية.

ولا يوجد مؤشرات قوية على إكتساح تحالف الأخوان المسلمين للإنتخابات ولا قراءات تتحدث عن فوزهم بكتلة ضعيفة ايضا خصوصا وان مظاهر الإحتقان الأمني رافقت المواقع الحساسة لغرف الفرز وسط إجراءات مشددة.

وتشير مؤشرات اولية غير رسمية لا يمكن الجزم بها لفوز متوقع لأكثر من 20 مرشحا في قوائم التحالف الأخواني وحلفائهم على الأقل ولحصول مفاجآت في عدة دوائر إنتخابية وسقوط أسماء كبيرة وعودة بعض الأسماء المهمة.