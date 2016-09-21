مسلحون تابعون للحوثيين يعتقلون أمريكيا في صنعاء

صنعاء- أ ف ب- أفاد شهود عيان ان أمريكيا يعمل مديرا لمعهد لتعليم اللغة الانكليزية في صنعاء اعتقل الثلاثاء على أيدي مسلحين بلباس مدني يعتقد انهم عناصر في جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقال شهود من طلبة “مركز إكسيد للغات” إن اكثر من عشرة مسلحين بلباس مدني طوقوا مبنى المعهد الكائن في شارع الجزائر بغرب صنعاء قرابة الساعة 14,30، ودخله ثلاثة ملثمين منهم شاهرين اسلحتهم.

وافاد الشهود ان الملثمين الذين حملوا اسلحة رشاشة، اقتادوا مدير المعهد الى سياراتهم وغادروا إلى جهة مجهولة.

واوضحت طالبة رفضت كشف اسمها، ان المدير يدعى بيتر ويليمز، وان المسلحين عرفوا عن نفسهم بأنهم من جهاز الامن القومي.

واضافت ان المسلحين أحدثوا حالة من الهلع والرعب في أوساط الطلبة، الا انهم لم يوضحوا سبب توقيف المدير.

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على صنعاء منذ ايلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ بدء النزاع بين المتمردين وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، انخفض عدد الاجانب في اليمن الى حد كبير. وتعرض اجانب للخطف خلال الاشهر الماضية، خصوصا في صنعاء ومدينة عدن الجنوبية.

ففي كانون الاول/ ديسمبر 2015، تعرضت نورهان حواس، الموظفة الفرنسية التونسية العاملة لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر للخطف في صنعاء برفقة موظف يمني يعمل لدى اللجنة. وفي حين افرج عن الموظف بعد ساعات، لا يزال مصير حواس مجهولا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، اعلنت وزارة الخارجية العمانية اجلاء ثلاثة امريكيين بعد “العثور” عليهم في اليمن. الا ان مسؤولا أمنيا يمنيا اكد ان الثلاثة كانوا موقوفين لدى الامن القومي بتهمة “التجسس″.

وفي ايلول/ سبتمبر 2015، افرج الحوثيون بوساطة عمانية عن خمسة اجانب هم امريكيان وسعوديان وبريطاني، احتجزوهم لمدة ستة اشهر.