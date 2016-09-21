وفاة 19 شخصا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

جاكرتا- د ب أ- لقي 19 شخصا حتفهم وفقد تسعة أخرين جراء انهيارات أرضية وفيضانات بإقليم جاوة الغربية في إندونيسيا، حسبما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن 16 شخصا لقوا حتفهم في منطقة جاروت في وقت مبكر الأربعاء، عقب أن جرفتهم مياه الفيضانات بعدما فاض أحد الانهار، كما أن هناك ثمانية أخرين في عداد المفقودين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص نزحوا، وسعوا للإقامة في مجمع عسكري ومباني أخرى.

وأشار إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقد أخر في انهيارات أرضية الثلاثاء في منطقة سوميدانج.

يذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا أثناء موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في تشرين أول/ أكتوبر.