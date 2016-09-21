مصدر عسكري عراقي يعلن تحرير جزيرة حديثة في محافظة الأنبار من تنظيم الدولة

بغداد- القاهرة- د ب أ- أفاد مصدر عسكري رفيع في قيادة الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار غرب العراق الأربعاء بأن قطعات الجيش ومقاتلي العشائر حرروا جزيرة حديثة بالكامل من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “قطعات الجيش من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة ومقاتلي العشائر تمكنوا من تحرير جزيرة حديثة شرق مدينة حديثة بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “جزيرة حديثة تضم قرى الكصيريات والخالدية والعميرية”، لافتا إلى أن “قطعات الجيش ومقاتلي العشائر توجهوا نحو جزيرة البغدادي لتحريرها من تنظيم داعش بعد إكمال تحرير جزيرة حديثة”.