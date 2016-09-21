مقتل عنصرين مفترضين في القاعدة بغارة لطائرة من دون طيار في اليمن

عدن- أ ف ب- قتل عنصران مفترضان في تنظيم القاعدة بغارة شنتها طائرة من دون طيار مساء الثلاثاء، استهدفت سيارة كانا يستقلانها في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، بحسب ما افاد مسؤول أمني الاربعاء.

وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس “قتل عضوان في القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار مساء امس″.

واوضح أن الطائرة استهدفت السيارة اثناء خروجها من منطقة وادي عبيدة شرق مأرب، واطلقت باتجاهها صاروخين اديا الى مقتل احد مسؤولي التنظيم في مأرب ويدعى ابو يقين الوائلي، وسائقه.

وافاد المسؤول وشهود ان السيارة كانت تحمل على متنها كميات من الاسلحة والعبوات، وهو ما ادى الى حصول انفجارات بعد الغارة.

ويرجح أن تكون الطائرة المستهدفة أمريكية لان واشنطن تنفذ منذ اعوام ضربات بواسطة طائرات كهذه ضد قياديين وعناصر ينتمون الى “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع اليمني للتنظيم.

وكانت القيادة الامريكية الوسطى المسؤولة عن الشرق الاوسط، اعلنت في السادس من ايلول/ سبتمبر قتل 13 عنصرا من القاعدة في ثلاث غارات شنتها في اليمن بين آب/ أغسطس وبداية أيلول/ سبتمبر.

ورأت أن الغارات “تشكل ضغطا مستمرا” على التنظيم الذي “لا يزال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والولايات المتحدة وخارجها”.

وافادت التنظيمات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع بين الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

وبدأ التحالف في آذار/ مارس 2015 دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/ سبتمبر 2014.

وفي وقت سابق من هذه السنة، بدأ التحالف العربي باستهداف الجهاديين كذلك، ما مكن القوات الحكومية من استعادة مناطق في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي، كانت تحت سيطرتهم منذ اكثر من عام.

وأدى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 6600 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ آذار/ مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.