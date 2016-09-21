إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

رام الله- الأناضول- أصيبت طفلة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إنها أُبلغت من الجانب الإسرائيلي بـ”إصابة طفلة (لم تذكر هويتها) برصاص الاحتلال عند حاجز جلجوليا شرق قلقيلية‎”، واصفة جروحها بالمتوسطة.

على الجانب الإسرائيلي، ذكرت الإذاعة العبرية العامة (رسمية) أن “قوات الأمن في معبر إلياهو قرب قلقيلية أطلقت النار باتجاه فلسطينية للاشتباه فيها بمحاولة ارتكاب عملية طعن”.

وأضافت أنها “أصيبت بجروح طفيفة في ساقها”، دون مزيد من التفاصيل.

وتقول القيادة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات إعدام ميداني للعشرات من الفلسطينيين منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي حين اندلعت مواجهات ما أُطلق عليه إعلامياً “الهبة الشعبية” بالضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية إصرار مستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى، فيما يتحدث الجانب الآخر عن تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.