الحوثيون: طائرات التحالف تقصف مجمعا أمنيا في صنعاء

دبي- رويترز- قالت جماعة الحوثي اليمنية إن طائرات التحالف العربي قصفت مجمعا أمنيا تابعا لجهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء يحتجز فيه المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة والأجانب المتهمون بالتجسس وبينهم أمريكيون.

ونقل الحوثيون في بيان نشره موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابع لهم عن مصدر في جهاز الأمن القومي قوله إن طائرات التحالف “تسببت في وقوع عدد من الضحايا المدنيين من ساكني المنازل المجاورة للجهاز والتي طالها أيضا قصف طيران العدوان.”

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالجهاز قوله إن الجهاز “ليس مؤسسة عسكرية وإنما جهاز أمني يعنى بمكافحة الإرهاب والحد من انتشار تنظيماته.”

وأضافت أن المسؤول يحمل “دول العدوان مسؤولية تعرض حياة المحتجزين للخطر سواء العناصر الإرهابية أو المحتجزين على ذمة قضايا تجسس من جنسيات عربية وأجنبية ومنهم أمريكيين.”

ولم يعلق التحالف العربي على التقرير لكن مسؤوليه يقولون إن طائرات التحالف بقيادة السعودية لا تقصف إلا المنشآت العسكرية في اليمن.