العليا الفلسطينية ترجئ النظر في إجراء الانتخابات المحلية إلى 3 أكتوبر

رام الله- د ب أ- قررت محكمة العدل الفلسطينية العليا صباح الأربعاء تأجيل النظر في قرار وقف إجراء الانتخابات المحلية إلى الثالث من تشرين أول/ أكتوبر.

وأصدرت المحكمة في الثامن من الشهر الجاري قرارا بوقف إجراء الانتخابات بناء على دعوى تعترض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس.

كما تحتج الدعوى المقدمة للمحكمة على الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليها حركة “حماس″ الإسلامية بوصفها “غير شرعية”.