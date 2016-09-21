ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز يزور ثلاث دول خليجية في نوفمبر

رويترز- قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صمويل في بيان إن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز سيقوم بجولة رسمية نيابة عن الحكومة البريطانية تشمل مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وأضاف صمويل أن هذه الجولة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين بريطانيا وشركاء أساسيين لها في المنطقة.

ومضى قائلا “من بين الأشياء التي تساعد الشعب البريطاني على فهم صداقة المملكة المتحدة القوية مع شعوب الخليج هي قوة العلاقة بين العائلة الملكية البريطانية والعائلات الملكية في هذه المنطقة وزيارة أمير ويلز تؤكد على أهمية هذه العلاقة.”

ويرافق ولي العهد البريطاني زوجته كاميلا دوقة كورنوول.