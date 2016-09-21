المرصد السوري: وصول أكثر من ثلاثة آلاف جندي روسي إلى ريف حلب

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإربعاء بوصول أكثر من ثلاثة آلاف مجنَّد روسي إلى ريف حلب جندتهم القوات الروسية للقتال في سوريا.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأربعاء إنه حصل على معلومات من عدة مصادر موثوقة، تفيد باستقدام النظام والقوات الروسية لعناصر أجنبية، للقتال في صفوفها، والانضمام للعمليات العسكرية ضد الفصائل وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وحسب المرصد، أكدت المصادر أنه بلغ عدد العناصر المستقدمين إلى سورية، أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من الجنسية الروسية، جرى تجنيدهم من قبل القوات الروسية، وإرسالهم للقتال إلى الأراضي السورية، حيث تم جمع العدد الأكبر من هؤلاء العناصر في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن المقاتلين الروس وصلوا إلى سوريا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وجرى نقل معظمهم من قبل قوات النظام والقوات الروسية إلى منطقة السفيرة التي تسيطر عليها قوات النظام والواقعة بالقرب من معامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي الشرقي، تمهيداً لبدء إشراكهم في المعارك الدائرة في عدة مناطق سورية.